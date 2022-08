© виж галерията Четвъртото издание на най-мащабния музикален фестивал по българското Черноморие Spice Music Festival започва днес и за пореден път ще превърне Пристанище Бургас в арена за музиката от 90-те, танци и добро настроение!



В трите фестивални дни – 5, 6 и 7 август 2022 - на сцената на Spice Music Festival ще се качат носителят на две награди Грами Shaggy, шведския изпълнител с персийски корени Arash, който е подготвил впечатляващ 90- минутен спектакъл за феновете си в България, легендарните Gipsy Kings, DJ SASH, Bellini, Dario G, италианската изпълнителка Gala, Down Low, германската евроденс сензация Cascada, ирландската поп група Liberty X, нидерландската певица и танцьорка Loona, евроденс дуото Magic Affair, Los Del Rio, испанският изпълнител Chimo Bayo, Basic Element, Baby D и Londonbeat.



Тази година SPICE Music Festival ще е още по-мащабен, защото ще бъдат обособени две сцени – основната сцена и disco сцената, за която ще трябва да си припомните как се танцува Ламбада, защото ще я чуем от в изпълнение на KAOMA, както и Fab Morvan от MILLI VANILLI, The Weather Girls с вечния им хит "It’s Raining Men“, Ottawan с "Hands Up“, "D.I.S.C.O." и Boney M.Xperience.



В програмата на SPICE Music Festival ще се включи и на един от емблематичните гласове на 90-те години – бившата вокалистка на "M People“ Хедър Смол. Към артистите на фестивала се присъединяват също така "Трик", "Трамвай №5", "Искрен Пецов" и шоуто на DEEP ZONE Project - Deep Zone All Stars, както и Панайот Панайотов, който ще изпее предпремиерно новото си актуално парче "Мижав интерес“.