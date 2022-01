SHAGGY се присъединява към SPICE Music Festival

© С тази новина организаторите на SPICE Music Festival отново са готови да впишат фестивала в плановете ви за август - носителят на две награди ГРАМИ Shaggy се присъединява към програмата!



Световноизвестният изпълнител се включва заедно със своята група и 90-минутно шоу в съзвездието артисти от 90-те, които пристигат у нас и вече е ясно - за четвърта година Бургас ще бъде музикалната столица на България.



Когато става въпрос за денсхол реге хитове, които взривяват световните класации и издържат изпитанието на времето – никой не ги прави по-добре от Shaggy.



Той не слиза от музикалната сцена от момента, в който се е качил на нея с безапелационните си хитове “Oh Carolina", “Boombastic" и “It wasn`t me".



Роденият в Ямайка изпълнител успя не само да внедри комбинацията между денсхол и реге на челните места в класациите, но и да проправи пътя на изпълнители като Дрейк, Риана и Мейджър Лейзър.



Напълно заслужено Shaggy получава седем номинации за наградите ГРАМИ и се преборва за две от тях – за "Най-добър албум“ през 1996 и "Най-добър албум“ през 2019 (за албума 44/876, в който си партнира с британската поп икона Стинг). Издава 15 албума, от които продава над 30 милиона копия; има сертифициран диамантен албум - Hotshot (2000 г.); шестнадесет сингъла в Топ 40 - девет от които достигат до Топ 10 и четири, които се класират до № 1. И най-впечатляващото е, че нищо от постигнатото до момента не може да го спре да създава нова музика.



"В последните си албуми умишлено се връщам към класическия Shaggy – музика, която обединява хората по света“ – споделя реге иконата и добавя: "Знаете какво ще се случи на 5, 6 и 7 август 2022 на Пристанище Бургас, нали? И аз също ще бъда там – очаквам ви на SPICE Music Festival!“



Но SPICE Music Festival се готви да ви предложи много повече - 20 световни изпълнители, две сцени и три незабравими дни, през които ще се върнете в безгрижието на 90-те, при това - на метри от морския бряг!



Очакват ви паметни срещи с легендарните Gipsy Kings, и "Bamboleo", "Volare", "Djobi Djoba", "Baila me" и "Hotel California"; шведския изпълнител с персийски корени Arash, който е подготвил впечатляващ 90-минутен спектакъл за феновете си в България, по време на който ще чуем и емблематичните му хитове, превзели топ класациите в Европа и света - "Boro Boro“, "Temptation“, "Broken angel", “Angels Lullaby", “Dooset Doram" и много други.



В чест на предстоящото футболно лято, за първи път в България ще пристигнат и изпълнителите на тоталния хит на 90-те "Macarena“ - Los del Rio, както и авторите на другите вечни футболни хитове - "Samba de Janeiro“ – Bellini и "Carnaval de Paris“ - Dario G.



Освен тях, за първи път в Бургас ще пристигнат и италианската изпълнителка Gala със своята група, германската евроденс сензация Cascada, ирландската поп група Liberty X и нидерландската певица и танцьорка Loona.



Фестивалната зона ще озвучат и британската поп формация Touch & Go, немската електронна група Loft, евроденс проекта "Magic Affair“, DJ SASH с едно от най-слушаните парчета в края на деветдесетте години - "Ecuador“ и испанският изпълнител Chimo Bayo.



Имате няколко месеца да си припомните как се танцува Ламбада, защото на Диско сцената на фестивала ще видим също и KAOMA, както и Fab Morvan от MILLI VANILLI, The Weather Girls с вечния им хит "It’s Raining Men“, Ottawan с "Hands Up“, "D.I.S.C.O." и Boney M.Xperience. В програмата на SPICE Music Festival ще се включи и на един от емблематичните гласове на 90-те години – бившата вокалистка на "M People“ Хедър Смол.



SPICE Music Festival вече е много повече от музикален фестивал. Това е тридневна фиеста, в която десетки хиляди вече се впуснаха смело и нямат търпение да се срещнат отново с едни от най-хубавите си спомени от 90-те чрез непреходната музика на тези години.



Четвъртото издание на фестивала ще се проведе на 5, 6 и 7 август 2022 на Пристанище Бургас.