© виж галерията Харесвам лудостта на самата професия. Предполагам, че това, което е срамно, е представата на хората за това какво прави един актьор. Все пак е пълно с работи, чрез които помагаш на други хора. Дали просто създавам по-глупав фонов шум?



Днес Крисчън Бейл навършва 50 години. В интервю за GQ от октомври 2022, актьорът, известен с екстремните си трансформации и запечатващи се у зрителя образи, споделя възгледите си над актьорството.



"Харесва ми колко е нелепа самата актьорска игра. Обичам неща, с което можеш да прекалиш на воля. Хората са адски интересни. Обичам хората, обичам да ги наблюдавам и ми се отдава възможност да ги гледам по начин, иначе граничещ с изключителна странност", казва той.



Роден в Хавърфордуест, Уелс на 30 януари 1974 г., актьорът Крисчън Бейл прекарва детството си в Уелс, Англия и Португалия. За първи път се появява на големия екран на 13-годишна възраст във военния филм на Стивън Спилбърг "Empire of the Sun" ("Империята на Слънцето") от 1987 г.



След няколко роли във филми като "Velvet Goldmine" от 1998 г., Бейл бележи първия си голям филмов пробив като възрастен през 2000 г. с ролята на серийния убиец Патрик Бейтман в "American Psycho" ("Американски психар"). Оттогава той се превръща в един от най-известните актьори на своето поколение.



Бейл е известен с това, че докарва актьорските си методи до крайност, като излага тялото си на екстремни трансформации, които смята за необходими, за да влезе в кожата на героите. През 2004 г. той отслабва с почти 30 кг за ролята си в психотрилъра "The Machinist" ("Машинистът") и в рамките на шест месеца отново качва 45 кг, за да играе ролята на Батман в "Батман в началото“. По-късно той отново влиза в костюма на Батман в продълженията "Черният рицар“ (2008) и "Черният рицар: Възраждане“ (2012).



Наскоро Бейл отново трансформира тялото си, за да изиграе бившия вицепрезидент на САЩ Дик Чейни във филма от 2018 г. "Vice" ("Вице") - роля, която му носи награда "Златен глобус“ за най-добър актьор. Освен това той печели Оскар за най-добър поддържащ актьор за превъплъщението си в Дики Еклунд в биографичния филм от 2010 г. "The Fighter" ("Боецът").



Освен актьор, Крисчън Бейл е активист и известен поддръжник на Грийнпийс, Sea Shepherd Conservation Society и Световния фонд за природата (WWF).