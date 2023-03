Лейди Гага с изненадващо изпълнение на "Оскарите"

© През миналата седмица стана ясно, че Лейди Гага ще присъства на церемонията по връчването на Оскарите, но няма да се качи на сцената, за да изпълни песента си "Hold My Hand".



Парчето, част от саундтрака на "Топ Гън: Маверик", бе номинирано в категорията за най-добра оригинална песен и очакванията бяха, че Гага ще я изпълни на живо. Но натоварения ѝ график покрай снимките на втория филм за Жокера не позволяваха да се подготви достатъчно добре за това.



Е, изпълнителката изненада всички и в крайна сметка противно на очакванията се качи на сцената и изпълни "Hold My Hand". И реши да го направи запомнящо се, защото при изпълнението си не заложи на ефектен или секси тоалет, а на черна тениска и черни скъсани дънки.



Прическата също изглеждаше импровизирана, като Лейди Гага бе или с малко, или без никакъв грим. От сцената на Оскарите тя поясни, че е написала песента за филма в мазето на студиото си и тя е много лична за нея. Защото според Гага за да преминем през живота имаме нужда от много любов.



В крайна сметка и тя, и Риана, която също изпълни номинираната си за Оскар песен "Lift Me Up", отстъпиха в категорията пред "Naatu Naatu", пише Variety.