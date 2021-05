Международният фестивал за късометражно кино In the palace със свой щанд на фестивала в Кан

© За първи път български фестивал ще има свой собствен щанд на най-емблематичния кинофорум в света - фестивалът в Кан. In the Palace ще представи съвременните български късофилмови производители, техните късометражни филми, дейността и новите си инициативи в рамките на филмовия пазар към 74-то издание на кинофестивала в Кан през лятото на 2021 г.



In the palace отправя покана към всеки български автор, който някога е бил награждаван, селектиран или кандидатствал за фестивала, да подаде заявка за включването му към портфолиото с нови български късометражни филми, което In the palace ще представи и популяризира пред международната професионална аудитория на кинофестивала в Кан.



Заявка за включването на българските късофилмови производители и новите им проекти в портфолиото на In the palace може да бъде подадена на имейл адреса на фестивала - mail@inthepalace.com до 10. юни 2021 г. вкл.



Международната промоция на българската късофилмова индустрия се превърна в емблематична дейност на In the palace. Дългогодишна практика на фестивала е ежегодно да взема участие на различни големи кинофоруми и филмови пазари в Европа, сред които Клермон-Феран, Берлинале, Торино, Кан.



"През последните години имахме щанд на най-престижния и разпознаваем фестивал за късометражно кино в света, този в Клермон-Феран, което само по себе си беше успех и голяма крачка за нашата индустрия. Логична стъпка е да надградим и да започнем да представяме In the palace и на най-големите киносъбития в Европа, каквото със сигурност е фестивалът в Кан. Важна мисия е и да популяризираме българските филми и творци, които се изявяват в късометражното кино - знаем колко усилия и ресурс е необходим когато не срещаш партньори в едно толкова важно начинание, а какво остава за артистите, които трябва да се справят самостоятелно. В тази връзка даваме възможност на всеки български автор, който е бил част от фестивала и иска да представи свой нов проект или да организира среща с потенциални нови партньори, да се ползва от щанда на In palace.“, споделя Цанко Василев, директор на In palace.



Не на последно място, като част от официалната програма на департамента за късометражно кино на Кан, екипът на In the palace ще вземе участие в панели, дискусии, кръгли маси и пр., където ще се поставят теми като бъдещето на филмовата индустрия в динамиката на съвремието; хибридизация на фестивалите; нови инструменти и канали за достигане до публиките; тенденции в творческия процес и програмирането и др.



Участието на In the palace със собствен щанд на кинофестивала в Кан е подкрепено от Национален фонд "Култура“.



За Фестивала



Международният фестивал за късометражно кино In the palace e единственият фестивал в страната, сертифициран да номинира професионални късометражни филми за разглеждане от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар: това са победителите в категориите за най-добър игрален филм и най-добър анимационен филм от международната състезателна програма, а заедно с това и победителят в категорията най-добър български филм. In the palace е квалифициран да предлага и студентски филми за Student Academy Awards® - студентските Оскари.



Международен фестивал за късометражно кино In the palace се подкрепя от Национален фонд "Култура“ и ИА Национален филмов център.