Подлагат Виктория от Евровизия 2021 на ковид тест през 48 часа

© На всеки 48 часа ще бъдат тествани за COVID-19 всички участници в Евровизия 2021, сред които е и Виктория Георгиева.



Българката отпътува за Ротердам, където ще се проведе конкурсът. Тя до последния момент беше в очакване да бъде завършен сценичният й костюм, за който издава само, че няма да е рокля и ще е в син цвят.



Въпреки че няма да вдигне публиката на крак с танци по време на представянето си, Георгиева залага на специален ефект, който ще бъде използван за първи път на сцената на Евровизия.



Изпълнителката на Growing Up Is Getting Old през цялото време ще бъде сама пред публиката в Ротердам. Ще разчита на емоционалното представяне на песента си, а за талисман носи със себе си и специална изненада, която ще разкрие пред феновете на първата си репетиция още утре (11 май).



Българската певица ще може да пътува единствено до хотела и до Арена "Ахой“, където ще се проведат репетициите и самите финали в границите на Ротердам. Организаторите уточняват, че биха разрешили и друг гастрол на участниците само ако спазват протоколите, свързани с пандемията и избягват струпването на хора.



На тестове за коронавирус ще бъдат подложени и всички меломани, които искат да присъстват на някое от събитията, свързани с Евровизия 2021.



Билетите за всички концерти са вече в продажба, като цените се запазват същите като миналогодишните – най-скъпите пропуски за големия финал стигат до 250 евро.



Любопитен факт е, че не всички фенове на конкурса ще могат да присъстват. От Европейския съюз за радио и телевизия съобщиха, че ще продават билети единствено на хората, които са си платили за такива миналата година, но поради отменянето на Евровизия не са ги използвали.



Всеки от тях ще получи известие на мейла си, чрез който е купил пропуска си през 2020 г., което ще го пренасочи към друг линк. Общият капацитет, позволен за всяко от събитията, свързани с конкурса, е 3500 души. По-малкият брой билети във връзка с пандемията е и причината от съюза да предупреждават, че не се пазят места за никого, като фактът, че си имал билет, не ти гарантира място и тази година.



Всеки от меломаните може да закупи максимум 4 билета (от един мейл и една банкова сметка), като всеки присъстващ ще трябва да представи негативен тест за COVID-19, направен в деня на концерта. Феновете няма да плащат пари за пробите. Те ще трябва обаче да предвидят достатъчно дълъг престой в Ротердам, който да им позволи да се отправят към една от точките за тестване.



Регистрирането става през платформата testenvoortoegang.nl, а резултатите се отчитат на отделно мобилно приложение. Хора от рискови групи, както и над 70-годишна възраст, няма да бъдат допускани до арената.