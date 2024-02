Те се разделят три дни преди сватбата си, но той се оказва любовта на живота й

© Дженифър Лопес и Бен Афлек най-накрая разкриха защо се разделиха неочаквано през 2003 г. в новия документален филм на Джей Ло "The Greatest Love Story Never Told“ ("Ней-великата любовна история, която никога не е разказвана“), който беше пуснат на 27 февруари. В него певицата и актриса е по-откровена и емоционална от всякога, споделяйки за любовта си с Бен и за тормоза, на който е била подлагана от бивши свои партньори.



54-годишната певица и 51-годишният актьор започнаха връзката си през 2002-а и дори се сгодиха в същата година. Но след това неочаквано отложиха сватбата си през септември 2003 г. и официално се разделиха през януари 2004 г.



Двойката, която феновете наричат накратко Бенифър, поднови отношенията си и двамата официално обявиха, че са се събрали отново на 52-ия рожден ден на латино дивата през 2021 г. През лятото на 2022 година те си казаха дългочаканото от тях "да“.



Дълго след раздялата на Джей Ло и Бен Афлек през 2003 г. феновете им се питаха какъв е бил крайъгълният камък в отношенията им, довел до разтрогване на годежа. Ето и отговорът, който дава 54-годишната актриса и певица в новия си документален филм:



"С Бен се разделихме три дни преди сватбата ни. Бяхме планирали голяма сватба - 14 шафери и шаферки - и три дни преди това просто се разпаднахме под натиска."



Актьорът от "Пърл Харбър“ се съгласява със съпругата си във филма, допълвайки, че причината за раздялата им е "огромното количество внимание " около личния им живот. Двамата казват още, че решението им да отменят първата си сватба ги е довело до лични пътувания за себепознание.



Дженифър прави и едно голямо признание, че именно Бен е любовта на живота й, както и най-добрият и приятел:



"През всичките тези години ми беше много трудно, защото не само се чувствах като че ли съм загубила любовта на живота си, но и като че ли съм загубила най-добрия приятел, който някога съм имала. Не можех да говоря толкова много години и това беше най-трудното."



Тогава латината била "ядосана" на Бен, но подчертава, че и двамата са израснали като личности, благодарение на начина, по който са приключили нещата.



След като Афлек и Лопес се събират отново, едно от условията на Бен било връзката им да стои далеч от социалните мрежи, но бързо осъзнава, че с техните професии и известност това няма как да се случи.



"Когато се събрахме отново, казах: "Слушай, едно от нещата, които не искам, е връзка в социалните мрежи", казва още Афлек в документалния филм.



"После някак си осъзнах, че не е честно да го искам. Това е нещо, като да се омъжиш за капитан на лодка и да кажеш: "Е, аз не обичам водата".



Звездата от "Въздух" осъзнава, че и двамата с Лопес трябва "да се научат да правят компромиси".



В новия си документален филм Лопес откровено разказва и за насилието, с което се е сблъсквала в предишните си връзки.



"В живота ми е имало хора, които са казвали "Обичам те", а след това не са правили неща, които са били в унисон с думата "обичам" - разкрива тя в "The Greatest Love Story Never Told“.



"Трябва да достигнете дъното, да попаднете в ситуации, които са толкова неудобни и болезнени, че накрая да си кажете: "Не искам повече."



Джей Ло обаче не споменава имена и не прави намеци кой от бившите й партньори би могъл да я е подлагал на тормоз.



Въпреки това звездата от “Свекървище" признава, че никога не е била подлагана на физическо насилие от бившите си.



“Не е забавно да се държат така с теб. Искам да кажа, че никога не съм имала връзка, в която да ме бият, слава Богу", казва тя, като предпочита да не назовава никого, "но определено са ме обиждали и са ми правили няколко други неприятни неща. Грубо. Неуважително."



Междувременно стана ясно кои известни имена от шоубизнеса са отказали участие във филма на Джей Ло. Сред тях са Тейлър Суифт, Ариана Гранде, Снуп Дог, Ванеса Хъджинс и Лизо. Някои от тях са били заети заради натоварения си график, а други просто не са се съгласили, пише Ladyzone.bg.