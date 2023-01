NYT: Путин готви руснаците за дълга война

© С наближаването на зимата и първата година от нахлуването на Русия в Украйна следващия месец, президентът на страната Владимир Путин се е отказал от предишните си усилия да предпази обществото от болката на войната и сега се стреми да подготви руснаците и собствената си армия за предстоящата дълга битка, пише The New York Times.



На кадри, разпространени от Кремъл в навечерието на Нова година, се вижда как президентът Владимир В. Путин разговаря с войници, като ги увещава: "Не можем да се откажем от нищо. Трябва само да се бием, само да напредваме“.



След това добавя: "Разбира се, има още много неща, които трябва да се направят.“



"Той стана много по-малко спокоен, много по-малко оптимистичен“, казва Татяна Становая, руски анализатор, която изучава Путин за своята фирма за политически анализи R.Politik. "Можете да усетите известно безпокойство, желание да мобилизира всички възможни сили за постигане на целите си.“



Поддържайки нисък профил тази седмица по време на удължените новогодишни празници на Русия, Путин не направи изявление относно ракетната атака на Украйна в град Макеевка миналия уикенд. Полученият порой от критики от провоенни блогъри в социалните медии беше насочен към руските командири и пощади самия Путин, модел, очевиден от месеците на гафове на руската армия, пише New York Times.



Министерството на отбраната на Русия излезе с изявление във вторник, в което се казва, че броят на загиналите при удара е достигнал 89 военнослужещи, включително заместник-командир на полка. Украински официални лица твърдят, че жертвите са много повече. Нито едно твърдение не може да бъде независимо потвърдено, отбелязва изданието. В изявлението се казва също, че основната причина мястото да бъде атакувано е използването на мобилни телефони от войници - фактор, който руските военни блогъри са посочили като уязвимост.



Възпоменателна служба във вторник в град Самара, откъдето са много от жертвите на Макеевка, призова за отмъщение срещу Украйна, според видеоклипове и съобщения в местните медии. В докладите не се споменава никаква критика към длъжностните лица, отговорни за войната.



Все пак необичайно бързият отговор на руското министерство на отбраната, което призна масовите жертви в Макеевка ден след атаката и обеща да предостави "цялата необходима помощ и подкрепа“ на семействата на загиналите, показва, че Кремъл се стреми да стане повече прозрачен у дома, отколкото беше в първите месеци на войната, посочват от редакцията на вестника.



Това беше в контраст с потъването през април миналата година на флагмана на руския Черноморски флот "Москва“. Кремъл никога не призна, че е бил ударен от украински ракети, нито е актуализирал данните за един убит моряк и 27 изчезнали без вести, което разочарова членове на семействата на екипажа.



"През по-голямата част от миналата година г-н Путин излъчваше атмосфера на увереност, като същевременно позволяваше животът в Русия да върви нормално. Неговият договор с обществеността беше ясен: оставете политиката и битките на нас и няма да почувствате значителна болка от нашата оправдана "специална военна операция“ в Украйна“, пише NYT. "Това приключи през септември, когато контраофанзивата на Украйна смая Кремъл и г-н Путин нареди военен набор, който твърдите поддръжници на войната описаха като отдавна закъснял. Сега г-н Путин удвоява усилията си да привлече руското общество още повече във военните усилия“.



Новият подход е демонстриран ясно в събота, когато Путин наруши традицията и изнесе своето широко гледаното си новогодишно обръщение не в Кремъл, а във военна база, с хора в униформи на заден план.



Годишната реч обикновено изобилства от аполитични банални фрази - новогодишната вечеря за милиони руски семейства. Този път руският президент поднесе своя разказ за Запада, който се стреми да унищожи Русия. "Западът излъга за мира, докато се готвеше за агресия“, заяви той. "Те цинично използват Украйна и нейния народ, за да отслабят и разделят Русия“.



Това беше последният и може би най-поразителен пример, когато г-н Путин се опитва да подготви руснаците за дълга война, подчертава изданието.



Американски служители казват, че виждат, че Кремъл най-накрая започва да се учи от грешките си на бойното поле. Русия подобрява отбраната си и изпраща повече войници към предните линии и постави един генерал, който да ръководи войната, който успя да организира отстъплението от украинския град Херсон с минимални жертви през ноември.



Руските командири също публично обуздават амбициите си. Генерал Валерий Герасимов, началник на руския генерален щаб, каза на 22 декември, че настоящият фокус на Русия е ограничен до опит за превземане на останалата част от района на Донецк в Източна Украйна, припомня вестникът.



"Целият Запад се обедини срещу нас, за да ни унищожи“, заяви Екатерина Колотовкина, ръководител на войнишки хуманитарен фонд и съпруга на руски генерал, воюващ в Украйна, на митинга в Самара, повтаряйки основна теза на държавната пропаганда .



В социалните медии първоначалните призиви на провоенни руски коментатори да бъдат обвинени служители, отговорни за загубите в Макеевка, в държавна измяна, отстъпиха място на по-предпазлива критика на местните военни решения и съвети за избягване на бъдещи бедствия. Никой не изглежда да насочва критики към Путин, а се виждат завоалирани атаки, по-често насочени към неговите висши служители.



Инстинктът да се отклонява вината от Путин е очевиден в публикация на влиятелен руски военен блогър Анастасия Кашеварова, родом от района на Самара, в понеделник вечерта. "Да, Владимир Владимирович, ние обичаме страната си“, написа тя, имайки предвид г-н Путин. "Обичам Русия толкова много, но мразя конкретни персони от вашето обкръжение“.



Но някои анализатори смятат, че все още може да се стигне до изблик на протест. Михаил Виноградов, руски политолог, отбеляза, че обществената реакция към военните жертви при съветската инвазия в Афганистан през 80-те години "не се е случила веднага, не и през първата година от войната“.



Фактът, че обществената реакция срещу г-н Путин в Русия все още не се е материализирала, може да означава едно от двете неща, казва Виноградов: или политическата система е "максимално стабилна“, или чувствата на разочарование постепенно се натрупват и "може някой ден да доведат до енергичен изблик.“



"И двете хипотези имат право на съществуване“, смята той.



За Кремъл не само войната може да внесе политическа нестабилност през тази година. Следващите президентски избори в Русия са насрочени за март 2024 г. Независимо че Путин няма да се сблъска с истинска електорална конкуренция, датата остава важна, защото анализатори и членове на руския елит масово я виждат като момент, в който Путин, на 70 години, може изясни кой иска евентуално да го наследи, пише изданието.