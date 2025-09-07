Новини
Папа Лъв канонизира първите двама светци от своя понтификат, включително първия светец от новото хилядолетие
Автор: Николина Александрова 12:41Коментари (0)127
©
Папа Лъв XIV обяви първите двама светци от своя понтификат по време на историческа церемония на площад "Свети Петър" в Рим в неделя (7 септември), включително първия от новото хилядолетие, предава ANSA.

Блажените Карло Акутис и Пиер Джорджо Фрасати, двама италиански миряни, родени на почти век разстояние един от друг, се присъединиха към редиците на Майка Тереза и Св. Франциск от Асизи като светци на Римокатолическата църква в 10 часа местно време на публичната церемония, на която присъстваха хиляди поклонници.

Майката на Акутис, Антония Салцано, и братът и сестрата му бяха на площад "Свети Петър“, когато Лео XIV канонизира сина й заедно с Фрасати.

"След дълго обсъждане и чести молитви за божествена помощ и след като потърсихме съвета на много от нашите братя епископи, обявяваме и определяме блажените Пиер Джорджо Фрасати и Карло Акутис за светци и ги вписваме сред светците, постановявайки, че те трябва да бъдат почитани като такива от цялата църква“, коментира папа Лъв XIV.

Свети Карло Акутис, роден в Англия през 1991 г., но израснал в Милано, използва страстта си към технологиите, за да популяризира поклонението към католическата църква, като създава уебсайт, документиращ евхаристични чудеса и явления на Дева Мария – съобщавани свръхестествени явления на Мария, майката на Иисус Христос.

Младата му възраст, както и уменията му в областта на технологиите, помагат за разпространението на учението на църквата сред новото поколение.

Наричан "покровител на интернет", Акутис почина от левкемия на 15-годишна възраст през 2006 г.



