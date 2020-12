Български кикбоксьори със силно участие на Международния турнир "Balkans Best Fighters" Автор: Екип Burgas24.bg 15:43 / 14.12.2020 Коментари (0) 144 © виж галерията Българските състезатели по кикбокс се представиха повече от блестящо на международния турнир с ранг на Балканско първенство "Balkans Best Fighters"- 2020, връщайки се у нас с общо 48 медала - 28 златни, 17 сребърни и 3 бронзови медал. Петото издание на състезанието се проведе от 11 до 13 декември в Ягодина, Сърбия, а националите спечелиха надпреварата, триумфирайки с доминиращи мачове в почти всички категории и на ринг, и на татами. Страната ни беше представена от 42-ма спортисти, съобщиха от Българската Конфедерация по Кикбокс и Муай Тай.



Българите започнаха силно турнира още в първия ден, като при ринговите дисциплини с победа с 3:0 и нокдаун във втория рунд се отчете Мартин Копривленски (до 71 кг), който надделя над състезател на домакините.



След това Мариян Петков отстрани с 3:0 сърбина Даниел Сарнян в категория до 81 кг. Петър Димитров (LK, до 63,5 кг) и Илия Ненов (LK, до 82 кг) също надделяха в своите двубои, а Виктор Йорданов затвърди чудесното родно участие в "Balkans Best Fighters", отказвайки противника във втория рунд. Безкомпромисен в трите рунда в категория до 67 кг беше Георги Атанасов. Ахмед Ахмедов пък нокаутира състезателя на домакините Стойче Германович в същата категория. С две победи и шампионска титла се отличи Христо Калайджиев в категория до 81 кг. Своя двубой спечели и Димитър Стоянов (до 71 кг). В категория "Юноши Младша възраст“ до 51 килограма Мишел Илиев надделя над Дарис Еюпович от Сърбия с 3:0.



Националите затвърдиха успешното си участие на "Balkans Best Fighters" - 2020 и в неделя.



В първата среща за деня Иван Стефанов претърпя загуба срещу състезател на домакините в категория "ЮМВ“ (до 67 кг). След това обаче с ударни безапелационни победи се отчетоха Николай Велчовски в категория до 75 кг и Николай Димитров. В категория до 81 кг трудно, но заслужено до златото след финала стигна Мариян Петков, който победи състезател на Молдова. Мачът на Петков беше буквално удар за удар във всеки рунд, но надделя в последния и запази доминацията си до края на срещата.



Александра Димитрова загуби след абсурдно съдийството. Въпреки чудесната игра, Алекс изтърва победата с точно една точка и 2:1 съдийски гласа.



“Balkans Best Fighters" – 2020 се оказа състезание без загуба за българските кикбоксьори в дисциплините на татами. Участниците от националния отбор на България спечелиха всичките си 35 мача срещу чуждестранни противници.



Това не е всичко. Българите буквално обраха купите за най-добри бойци в различните категории. Виктор Йорданов и Никола Николов спечелиха трофеите съответно до 67 кг и до 81 кг. Георги Атанасов грабна приза за най-добър в стил "лоу кик“ при ЮСВ до 67 кг. Даниел Крумов спечели купата за най-добър при кадети до 69 кг; +69 и до 74 в стил "киклайт контакт“. Иван Кръстанов грабна трофея за най-добър при мъжете в стил "киклайт контакт“ в категория до 79 и до 84 кг.



Почетен плакет за съществен принос към шампионата "Balkans Best Fighters" – 2020 получи председателят на Българската Конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов. След турнира той коментира:



"Представихме се повече от отлично и на ринг, и на татами. Това, за което отидохме в Сърбия, го изпълнихме на 100%. Разбира се, можехме да спечелим още повече златни медали, но по имахме малшанс в някои от категориите. И действително щяхме да имаме още повече златни медали, но пристигайки на място, установихме, че някои от противниците ни не са се явили и се наложи на място да сменяме стилове, категории и за това се получиха и тези български финали. Това, което ме радва е, че всички състезатели се раздадоха на 100%. Приключваме годината с един огромен успех за българския кикбокс и разбира се прибирайки се в България, започваме да работим за следващия сезон. Предстоят ни много сериозни състезания и още повече успехи“.



"Мога да кажа, че всички се представиха на ниво. Показаха боен дух, воля за победа, технически умения, което ни отличи нас, като отбор от всички състезатели в турнира. Затова няма как да отличавам един или друг състезател. Мога да кажа, че съм доволен от всички и се надявам единствено да продължат да надграждат своите умения", заяви националният селекционер Владимир Вълев. Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

