Четири училища от Бургас участват в нестандартно събитие с ултамаратонеца Краси Георгиев

© Четири училища от Бургас и техните ученици се включват в тренировки с ултрамаратонеца Краси Георгиев, “Заедно в час" и Chair Up, за да развият ценни умения, физическа активност и да подкрепят първото издание на благотворителното събитие “Предизвикай се с кауза".



Нестандартното събитие е първото по рода си, което провокира всеки желаещ да изпълни лично спортно предизвикателство в деня на 30 май в подкрепа на българското образование и работата на фондация “Заедно в час". За участие се изисква регистрация на сайта https://zaednovchas.bg/sport/, символично дарение за каузата и изпълнение на свободно заявеното предизвикателство до 30 май.



За учениците и децата регистрация на сайта не е необходима. За тях обаче има предвидена специална тренировъчна програма от екипа на Краси Георгиев и Chair Up. Програмата включва 5 минутни видеа с различни физически упражнения за развиването на техники за фокус и концентриране, енергизиране, справяне с напрежението, разпускане и раздвижване.



В рамките на шест седмици учениците и учителите получават по едно видео, което да използват в своите часове или в свободното време. През видеата те могат да подобрят физическото си състояние, настроение и умение за фокусиране и да се раздвижват ефективно по време на онлайн обучението.



От Бургас в ученическото предизвикателство се включват ОУ "Св. княз Борис І", ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията", СУ "Св. св. Кирил и Методий" и СУ "Константин Петканов", като това им позволява в края на май да спечелят с томбола специални награди - посещение от Краси Георгиев и Chair Up в тяхното училище, нови спортни топки и 3 тренировки по волейбол в зала Левски от Vlado Volley.



Общо 31 училища от цялата страна са заявили официално включване в предизвикателството, като това включва над 1000 ученици на различна възраст, които тренират всяка седмица с видеата на ултрамаратонеца.



Видеата са публично достъпни и във youtube канала на “Заедно в час", така че всички желаещи могат също да тренират и да се подготвят за своето предизвикателство с тях.



“Предизвикай се с кауза" вдъхновява вече стотици хора да се предизвикат на 30 май със спортно постижение в подкрепа на българското образование. В събитието ще се включат служители на различни компании с екипни предизвикателства, популярни спортисти, актьори, запалени любители на различни видове спорт и хора, които искат да се забавляват и да подкрепят кауза, в която вярват. Освен удовлетворението от изпълнено предизвикателство всички регистрирани участници участват и в томбола с над 100 страхотни награди - ваучери за преживявания, спортни артикули, тренировки и много други.



Всички събрани дарения от “Предизвикай се с кауза" ще бъдат инвестирани в работата на организацията за осигуряване равен достъп до качествено образование за всяко дете. Фондация “Заедно в час" вече 10 години работи за това, като развива нови учители, подкрепя училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.