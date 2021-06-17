Станаха ясни победителите в турнира Sarafovo Open Air

След изиграни 104 мача от 47 двойки в четири формата за 2 турнирни дни на плажа на Diddi beach bar, Sarafovo Open Air ’21 излъчи своите призьори и шампиони.
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В турнира участваха състезатели от Бургас, Варна, Русе, София, Добрич, Равда, Русия, Словакия.
Двата турнирни дни бяха изпълнени с невероятни майсторски изпълнения, атрактивни разигравания, различни тактически прийоми, тежки битки, драматични обрати и развръзки.
Турнирът привлече и мотивира много нови любители, които опитаха своите първи стъпки в този атрактивен спорт.
По време на инициативата на Sarafovo BTC “отворени кортове" 24 деца от училище “Христо Ботев" в Сарафово се докоснаха до чара на плажния тенис. Те бяха запленени от този спорт, а много от тях пожелаха да продължат с тренировките.
Ето и резултатите от турнира:
Жени двойки:
ШАМПИОНИ - Сретенова/Бондаренко
2 място - Желязкова/Убчева
3то място - Иванова/Никифорова
4то място - Шатилова/Димова
Мъже двойки:
ШАМПИОНИ - Ганев/Велев
2ро място - Почуев/Казаков
3то място - Стоянов/Берданков
4то място - Нонев/Радев
Смесени двойки:
ШАМПИОНИ SOA’2021 - Убчева/Велев
2ро място - Петкова/Петков
3то място - Никифорова/Казаков
4то място - Иванова/Ганев
Consolation (утешителен) tournament :
ШАМПИОНИ - Димитрова/Радев
2ро място - Желязкова/Караджов
3то място - Шепелева/Нонев
4то място - Антонова/Атанасов.