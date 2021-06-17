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Станаха ясни победителите в турнира Sarafovo Open Air
Автор: Иван Сотиров 10:04 / 17.06.2021Коментари (0)115
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След изиграни 104 мача от 47 двойки в четири формата за 2 турнирни дни на плажа на Diddi beach bar, Sarafovo Open Air ’21 излъчи своите призьори и шампиони.

В турнира участваха състезатели от Бургас, Варна, Русе, София, Добрич, Равда, Русия, Словакия.

Двата турнирни дни бяха изпълнени с невероятни майсторски изпълнения, атрактивни разигравания, различни тактически прийоми, тежки битки, драматични обрати и развръзки.

Турнирът привлече и мотивира много нови любители, които опитаха своите първи стъпки в този атрактивен спорт.

По време на инициативата на Sarafovo BTC “отворени кортове" 24 деца от училище “Христо Ботев" в Сарафово се докоснаха до чара на плажния тенис. Те бяха запленени от този спорт, а много от тях пожелаха да продължат с тренировките.

Ето и резултатите от турнира:

Жени двойки:

ШАМПИОНИ - Сретенова/Бондаренко

2 място - Желязкова/Убчева

3то място - Иванова/Никифорова

4то място - Шатилова/Димова

Мъже двойки:

ШАМПИОНИ - Ганев/Велев

2ро място - Почуев/Казаков

3то място - Стоянов/Берданков

4то място - Нонев/Радев

Смесени двойки:

ШАМПИОНИ SOA’2021 - Убчева/Велев

2ро място - Петкова/Петков

3то място - Никифорова/Казаков

4то място - Иванова/Ганев

Consolation (утешителен) tournament :

ШАМПИОНИ - Димитрова/Радев

2ро място - Желязкова/Караджов

3то място - Шепелева/Нонев

4то място - Антонова/Атанасов.
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