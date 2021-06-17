Станаха ясни победителите в турнира Sarafovo Open Air Автор: Иван Сотиров 10:04 / 17.06.2021 Коментари (0) 115 © След изиграни 104 мача от 47 двойки в четири формата за 2 турнирни дни на плажа на Diddi beach bar, Sarafovo Open Air ’21 излъчи своите призьори и шампиони.



В турнира участваха състезатели от Бургас, Варна, Русе, София, Добрич, Равда, Русия, Словакия.



Двата турнирни дни бяха изпълнени с невероятни майсторски изпълнения, атрактивни разигравания, различни тактически прийоми, тежки битки, драматични обрати и развръзки.



Турнирът привлече и мотивира много нови любители, които опитаха своите първи стъпки в този атрактивен спорт.



По време на инициативата на Sarafovo BTC “отворени кортове" 24 деца от училище “Христо Ботев" в Сарафово се докоснаха до чара на плажния тенис. Те бяха запленени от този спорт, а много от тях пожелаха да продължат с тренировките.



Ето и резултатите от турнира:



Жени двойки:



ШАМПИОНИ - Сретенова/Бондаренко



2 място - Желязкова/Убчева



3то място - Иванова/Никифорова



4то място - Шатилова/Димова



Мъже двойки:



ШАМПИОНИ - Ганев/Велев



2ро място - Почуев/Казаков



3то място - Стоянов/Берданков



4то място - Нонев/Радев



Смесени двойки:



ШАМПИОНИ SOA’2021 - Убчева/Велев



2ро място - Петкова/Петков



3то място - Никифорова/Казаков



4то място - Иванова/Ганев



Consolation (утешителен) tournament :



ШАМПИОНИ - Димитрова/Радев



2ро място - Желязкова/Караджов



3то място - Шепелева/Нонев



4то място - Антонова/Атанасов. Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

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