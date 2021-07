Бургаски брейкъри с много купи от Първия национален турнир по брейк Автор: Екип Burgas24.bg 10:46 / 06.07.2021 Коментари (0) 145 © Бургаските брейкъри от СБК "Black style Squad“ "THE NEXT CREW“ с треньор Христо Андонов а.к.а. Ицо Черния се завърнаха победители в отборната надпревара при крю битките и с много първи, и призови места в категорията за индивидуални участници на провелия се в столицата Национален турнир по брейк. От "THE NEXT CREW“ се явиха със състезатели в почти всички възрастови категории.



Турнирът успя да събере десет клуба и над 120 танцьори от цялата страна на възраст от 7 до 35+ години, които да се състезават разделени по пол и възраст. Съдии на състезанието бяха някои от първите брейк състезатели в България, които са известни по цял свят с изпълненията си: Борил Илков (Fisher), Моника (Break wizard) и Маргарит Петков (Fuego). Организатор на събитието е новосъздадената Българска брейк федерация (ББФ), която вече е лицензирана от Министерството на младежта и спорта и която преди няколко дни официално бе приета за член на БОК. Турнирът се проведе с подкрепата на "София 2018 - Европейска столица на спорта“, район "Сердика“.



Ето и пълен списък на спечелените отличия:



Отборната надпревара:



1-во място - The Next Crew



Индивидуални батъли:



Категория деца 6-9 г. момчета



2-ро място - СТЕФАН РУСЕВ



4- то място - Александър Атанасов



Категория деца 10-12 г. момчета



1-во място - ЦВЕТАН ДАНОВ



4- то място - Артьом Фирулев



Категория юноши 13-15 г. момчета



3- то място - КОНСТАНТИН ШАРАПЧИЕВ



4 -то място - Емил Караганев



Категория девойки 13-15 г.



1-во място - ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА



Категория юноши 16-18 г. момчета



1-во място - НИКОЛА ЯНАКИЕВ



4-то място - Диан Колев



Категория девойки 16-18 г.



1-во място - СТЕЛА МИХОВА



Категория мъже 18-35 г.



3-то място- ХАНИ СИННО



В края на миналата година брейкът официално бе приет в олимпийското семейство и влезе в програмата на Игрите във френската столица, което амбицира родната Федерация да се активизира и да изпълни нужните критерии, за да може да изпраща родни състезатели на международни турнири.



"THE NEXT CREW“ са многогодишни победители на най-престижното брейкденс състезание в света Battle Of The Year Balkans, Гърция. Основател и ръководител на Брейк и хип-хоп клуб "БЛЯК СТАЙЛ СКУАД“ е Христо Андонов. Тренировки на клуба се провеждат в сградата на Младежки културен център – Бургас. Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

