Отличиха 10-те най-добри спортисти на спортното училище в Бургас Автор: Екип Burgas24.bg 15:19 / 16.12.2022 Коментари (0) 75 © Бургаското спортно училище "Юрий Гагарин" награди най-успешно представилите се през 2022 година свои възпитаници. Официалната церемония се проведе в Културен център "Морско казино", а сред официалните гости бяха легендарният борец Дончо Жеков, Петя Петрова - директор на РУО Бургас, Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт" на Община Бургас, Веселина Деведжиева – началник на общинския отдел "Спорт“ и други.



Директорът на спортното училище Янчо Стойчев връчи почетното отличие на младата ни надежда в борбата ДИМИТЪР РАЧЕВ, обявяван за най-техничен състезател в страната, категория 71 кг., който стана шампион №1 на Спортното училище за 2022 година. До него на второ и трето място се наредиха ГЕОРГИ СТОЯНОВ - спортна акробатика, и АНДРЕЙ АТАНАСОВ - борба класически стил кадети.



За първи път тази година бе връчено отличие за най-проспериращ отбор. Наградата получи ПФК "Черноморец“ - юноши, които играят в Елитната група, с капитан Стилян Стоянов.



Шампионите получиха от ръководството на училището купи, грамоти и предметни награди за високите си спортни постижения през годината.



Пълен списък на наградените ученици и треньори:



1. ДИМИТЪР РАЧЕВ, Борба класически стил, многократен шампион на България от Държавни първенства, категория 71 кг; обявяван за най-техничен състезател / 3-то място Европейско първенство кадети, треньор Николай Дачев.



2. ГЕОРГИ СТОЯНОВ, Спортна акробатика мъжка двойка; държавен шампион; 3-то място -Световно първенство, треньор Камелия Борисова.



3. АНДРЕЙ АТАНАСОВ, Борба класически стил кадети; многократен държавен шампион; 2-ро място Балкански игри; 5-то място Световно първенство, кат. 80 кг , треньор Златомир Стоянов.



4. ЕРГЮН ШУКРИ, Борба свободен стил кадети, категория 55 кг.; Държавен шампион; 2-ро място Балкански игри, треньор Илиян Стефанов.



5. ЕРДАЛ ГАЛИП, Борба свободен стил кадети, категория 65 кг., многократен държавен шампион; 3-то място Балкански игри; 15-то място Европейско първенство, треньор Илиян Стефанов.



6 ВИКТОРИЯ РАДЕВА, Борба свободен стил кадетка, категория 65 кг., Държавна шампионка, участничка в Европейско първенство, треньор Николай Дачев.



7. ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ, колоездене ст. възраст, многократен държавен шампион във всички дисциплини на колоезденето; участник в Европейско първенство, треньор Тодор Ангелов.



8. ЕЛЕНА БОСИЛКОВА И ЖУЛИЕН ШАЙКОВ, Спортна акробатика, смесена двойка, държавни шампиони, 4-то място световно първенство, треньор Гергана Денева.



9. ДИЯН АНГЕЛОВ, Борба свободен стил кадети, категория 60 кг., държавен шампион; Балкански игри 5-то място; 3-то място Международен турнир, треньор Мариян Тодоров.



10. АНДРИАН ВЪЛКАНОВ, Борба свободен стил кадети, категория 92 кг., държавен шампион, Европейско първенство 9-то място, Световно първенство 9-то място, треньор Николай Милков.



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