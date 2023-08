Match Plus - Прогнозирай и спечели с безплатната игра на Winbet Автор: Екип Burgas24.bg 11:43 / 11.08.2023 Коментари (0) 129 © В продължение на няколко месеца, един от водещите букмейкъри в България ще проведе безплатна игра с прогнози. Тя ще раздаде награди на потребителите, които са заели призови позиции в седмичното и/или генералното класиране.



Условията за участие са съвсем елементарни: откриване на сметка в Winbet и активиране по имейл. Оттам насетне клиентът може да влезе в акаунта си, да зареди страницата на играта “Match Plus" и да даде своите предвиждания за срещите от предстоящия кръг.



Какво представлява Match Plus



Това е безплатна игра, част от лоялната програма на оператора, наречена “Winbet Plus". До участие в нея се допускат всички регистрирани клиенти, които нямат наложени лимити и ограничения на профилите си.



След като участникът влезе в системата и посети страницата на играта, пред него изскачат няколко раздела. В “Прогнозирай" са публикувани мачовете, за които се приемат предвиждания, в “Класиране" е временното подреждане в турнира, а “Как да играя" съдържа списък с основните правила.



Не е задължително, но е силно препоръчително да се прогнозират всички двубои от тиража, за да се спечелят повече точки. Под името на всеки тим има опция за посочване на очаквания брой голове. Естествено, ако е уцелен точният резултат, се зареждат най-много точки в баланса на потребителя, което спомага за изкачване в класирането.



Забележете, че освен генерално подреждане, има отделни Match Plus игри, които се състоят от 1 или 2 кръга.



Награди от играта на WinBet



Отбелязахме вече, че участието в Match Plus е свободно и не е обвързано с рискуване на лични средства. Въпреки това играчите, които са демонстрирали завидни познания в областта на футбола и са акумулирали много точки, печелят награди.



Общият награден фонд на Match Plus се равнява на 5000 лева. Печалбите се зареждат в клиентските баланси под формата на безплатни залози и могат да се използват в секции “На Живо" и “Спорт". В допълнение към тях се изплащат Winbet Plus точки за лоялната програма, които впоследствие се обменят за ексклузивни бонуси.



Всеки потребител има възможност да персонализира акаунта си чрез качване на аватар и получаване на значки при изпълнение на мисии.



Още бонуси и изненади в WinBet



Безплатната игра с футболни прогнози привлича много хора, защото не крие риск и не налага депозит. Но освен нея, в WinBet има още атрактивни игри и оферти.



За току-що открилите сметка в сайта има All Inclusive бонус, чийто максимален размер достига до 550 лева. Той се изплаща на три части, а средствата от него са валидни за залози във всички вертикали (Казино, Спорт, LIVE Казино).



Генерирането на чести залози в Winbet води до всекидневни персонални оферти. Залагащите на спорт получават Free Bets, докато казино играчите – Free Spins с или без депозит.



WinBet Бонус Парк очаква всички посетители на платформата, които имат активни сметки. Тяхната задача е да завъртят колелото, появило се на екрана, и в зависимост от печелившия сектор, се изплаща бонус. Един от тях е във вид на специален подарък, приготвен от легендата на ЦСКА и Барселона – Христо Стоичков.



Хазартът е само за пълнолетни – играйте отговорно.



