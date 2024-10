В Бургас ще се проведе Супер Купа по флаг футбол Автор: Екип Burgas24.bg 16:28 Коментари (0) 116 © Тази събота, 2 ноември, Бургас ще бъде домакин на най-важното събитие в календара на Българската федерация по американски футбол /БФАФ/, което ще се проведе на ОЗК "Арена" Бургас.



Първи сили за победата ще премерят отборите Wolves Burgas и Sofia Bears във възраст U12, които оспорвано и заслужено достигнаха до финалния етап от първенството.



Вторият мач е във възраст U16, където ще видим и представители на Plovdiv Ravens отново срещу бургаските вълци.



В последния мач за мъжете ще се срещнат победителя от пролетното първенство за "Купа България" и есенният първенец от "Лига България". През пролетта македонците от Skeletons грабнаха купата на България след оспорван финал точно срещу Вълците.



"След тежко есенно първенство, бургаският отбор извоюва първото място в лига България и ще търси реванш срещу скелетите. Ще имаме нужда от вашата подкрепа на терена. Очакваме ви!“, споделят организаторите на спортното събитие.



Входът за събитието е свободен за всички желаещи да прекарат един различен, съботен ден в Бургас.



Ще бъде обособена зона за фенове, в която ще се обясняват правилата на играта, за да бъде по-интересно за присъстващата публика.



"Очакваме ви да се включите в спортния дух и да бъдете част от историята на Wolves FFC и развитието на спорта в България. Носете вълчите си цветове и аксесоари, за да подкрепим заедно Wolves FFC“, споделят от бургаския отбор.



Ето и програмата за деня:







-10:30 часа – Мач за първо място – U12



Wolves Burgas FFC vs. Plovdiv Ravens



-12:00 часа – Мач за първо място – U16



Wolves Burgas FFC vs. Sofia Bears



-13:30 часа – СУПЕР КУПА 2024



Wolves FFC vs. Kumanovo Skeletons



