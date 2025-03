Яхтклуб Черноморец Бургас с най-много призове на годишните ветроходни награди

© На тържествена церемония, провела се в Артиум център – Несебър преди дни бяха връчени годишните награди на БФВ за най-изявените ветроходтци за 2024 г. Състезателите на Яхтклуб Черноморец Бургас, за поредна година, триумфираха с най-много награди в различните класове и дисциплини. Нашите състезатели показаха невероятни умения и отдаденост, доказвайки, че сме един от лидерите в морските спортове.



За поредна година Александра Лукоянова продължава своето възходящо развитие и първото и място е неоспоримо в клас ИЛКА 6 ЖЕНИ за 2024 г. в България.



В един от олимпийските ветроходни класове - Клас 470, нашият екипаж в състав Михаил Белогородски/ Полина Заточна, се представи отлично и станаха първи в България за 2024 г.



Яхтклуб Черноморец Бургас продължава да се развива и в не по-малко екстремния Клас КАЙТ, където е на върха в 4 от 6 дисциплини.



Крехката Дарина Илиева грабна първото място при TWIN TIP COURSE RACING девойки, показвайки сила и увереност.



В клас TWIN TIP COURSE RACING младежи - Максим Сугарев взе първото място за 2024г., а при мъжете в същия клас е отново състезател на Яхтклуб Черноморец Бургас – амбициозният Кристиян Манев.



В клас KITE STRAPLESS- COURSE RACING мъже наградата отиде при Христо Димов.



Яхтклуб Черноморец Бургас запазва и традицията да има водеща роля и при киловото ветроходство, където за 2024 г. в клас ORC B за поредна година , екипажът на Яхта Уасаби с шкипер Валентин Николов е победител, а в клас IRC 2, първи за 2024г. са екипажът на Яхта Виктория с шкипер Борислав Николов.