Мегазвездата на световния тенис Новак Джокович получи страхотен подарък за спечелената историческа 100-а титла.



Сърбинът, който вчера триумфира в Женева, бе поздравен от швейцарските организатори с песента "Луда по тебе" на българската певица Камелия.



Парчето прозвуча на корта, малко след награждаването като Ноле потанцува, заедно с децата си Стефан и Тара.



Припомняме, че пр Aww, I love it ❤️😂



Nole, Stefan and Tara dance to the music of “Luda po Tebe” 😍pic.twitter.com/q9jbuETRFt — ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312) May 25, 2025 ез миналата година покрай тази песен се разрази скандал в България. Джокович взе учатие в демонстративен двубой с Григор Димитров в София, но след края му сърбинът помоли DJ Мартен, който отговаряше за музикалния фон, да пусне тази песен. Това обаче не бе позволено от Мартен.