Киселичков: Искаме да възродим Нефтохимик, най-важното е да укрепим клуба Автор: Екип Burgas24.bg 14:36 Коментари (0) 154 © ФК Нефтохимик Утре Нефтохимик излиза в двубой срещу Розова долина (Казанлък) в мач от втория кръг на Югоизточната трета лига. Срещата е от 18:30 ч. на стадиона в Българово. "Шейховете" започнаха кампанията с хубава победа над Атлетик (Куклен) с 3:1 в откриващия си мач през миналата седмица.



От "Burgas24.bg" потърсихме старши треньора на "зелените" Тодор Киселичков, с когото да си поговорим за настроението преди схватката с "розите", сегашната ситуация в бургаския клуб и бъдещето.



- Г-н Киселичков, предстои Ви мач срещу Розова долина (Казанлък) утре. Какви са очакванията Ви за този мач?



- Основното нещо, което очаквам и искам, е на мача да дойдат възможно най-много хора. Надявам се да сме привлекли вниманието на бургаската спортна общественост. Желанието ми е да има максимално много хора, за да събудим града, да събудим футбола и спорта. Ще се опитаме да направим един добър мач. Ако можем и сме по-добрият отбор, да победим. Във футбола гаранция за резултат няма. Розова долина е традиционно добър отбор. Имат добри футболисти и много добър треньор в лицето на Наско Апостолов. Ще бъде труден мач, няма какво да се заблуждаваме. След мача обаче, има утрешен ден, който за нас е много по-важен.



- Какви са впечатленията Ви за клуба и отбора след идването Ви в Бургас?



- Първо ме спечели това, че заедно със спонсорите искаме да опитаме да възродим клуба. Тази база, на която се готвим, е дадена на концесия на Нефтохимик за следващите 30 години. Искаме там най-накрая да се изгради нещо спортно в Бургас. Това е част от проекта и нещо, за което и аз искам да помогна - къде с име, с опит или знания. Искам да бъда част от това нещо, от този опит, чрез който да помогнем на клуба да тръгне в положителна посока. Първо да успеем да го укрепим, а след време леко да надградим. Това е най-важното за клуба в този момент. Това няма как да се случи без да има позитивизъм, който, надявам се, ще бъде гарниран с добри резултати. За тях гаранция няма, те са следствие. Основната идея е да съживим клуба и Нефтохимик отново да бъде клуба, който всички познаваме. В отбора има изключително много млади и същевременно кадърни момчета. Това са хубави деца, които искат да тренират, искат да играят, искат да станат футболисти. Много лесно се работи с тях, попиват и се стараят изключително много. Точно това ме изненада много приятно - да видя срещу себе си, че имам точно такива момчета.



- Можете ли да кажете, че момчетата свикват със стила, който искате да изградите?



- Където и да съм бил, винаги съм следвал една стратегия и един начин на игра, който миналата година мисля, че успях да покажа доста добре - един офанзивен и атакуващ стил. Стил, който да създава положения и да вкарва голове. Това невинаги ще стане, но тук се опитваме да правим точно това. Това е целта, която гоним. Аз съм амбициозен треньор и искам точно това да се случи. Само 3-4 момчета имат мачове в Трета лига. Повечето от момчетата дебютираха на това ниво през миналата седмица. Ако съм успял за един месец да накарам футболистите да играят по този начин, Нефтохимик ще се окаже тясна стъпка, но истината е, че момчетата попиват, осъзнават нещата и така на мен ми е много по-лесно. И мога да кажа, че Нефтохимик ще бъде такъв. На момчетата съм казал, че в Трета лига нито ще станат световни шампиони, нито ще спечелят Шампионска лига, но аз искам в нашия отбор да има ред, дисциплина, уважение към абсолютно всички. Ние с поведението си на терена го показваме и демонстрираме във всеки един момент. Надявам се всички да бъдат коректни към нас като клуб, да се знае, че където е Нефтохимик, там ще го има това уважение, респект, дисциплина и позитивна атмосфера по време на мачовете. Ако успяваме да надграждаме като игрови модел, ще бъде още по-добре.



- Ще ви трябват ли още нови играчи?



- При нас е трудно да се прави мащабна селекция, но искаме да караме стъпка по стъпка. Както вече казах, най-важното е да укрепим клуба и лека-полека да изградим отбора. Бургас е град, който винаги създава добри футболисти. Ако обърнете внимание, по доста школи и отбори има бургаски момчета. Имам доста футболисти, 95% от тях са много млади. Уточнихме привличането на още едно бургаско момче през тази седмица, като не смятам да ангажирам повече футболисти. Искам да дам шанс на момчетата, които са от тук, местните момчета. Да покажат какво могат. Заслужават да им се даде шанс да се докажат на футболната карта. По един или друг начин със сигурност те ще получат своя шанс.



- Какво ще означава едно завръщане на ст. "Лазур" за Нефтохимик, ако преговорите между Община Бургас и Митко Събев завършат успешно?



- Естествено, радвам се, че Нефтохимик ще се завърне на ст. "Лазур". Там му е мястото! Преживял съм много емоции на този стадион. Това беше нашият дом. Сега, по една или друга причина, стадионът в момента е частна собственост на Митко Събев. За мен е крайно време в Бургас да се изгради нещо ново. Дори да бъде стадион, който да е с по-малък капацитет, но да бъде на общината, за да може да се използва от отборите, които имат нужда. Защото и да бъде нает "Лазур" за 18 месеца, след това какво? Какво ще надградим с това? Нещо ще остане ли след тази година и половина? Да, много е хубаво да се завърнем на този стадион и аз го приветсвам, но според мен не е нормално Нефтохимик да играе в Българово, а Черноморец да играе в Несебър. За мен това не е нормално! Могат да се видят много информации за това, че някъде ще се изгражда терен или стадион, но на този етап не е изградено нищо. Трябва да се изгради нещо в този град, което да остане за нуждите на отборите от града. Не е нормално отборите да обикаляме по други места. Вярвам, че за всеки един бургаски фен, присъствието на Нефтохимик и Черноморец в града е много по-важно! Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

Свали на своя телефон: Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS



публикувай коментар



