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Завършиха квалификациите на държавното по тенис до 16 години в Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 10:31 / 17.12.2019Коментари (0)179
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На кортовете на ТК "Авеню" в Бургас завършиха квалификациите на Държавното лично първенство по тенис на закрито юноши и девойки до 16 годишна възраст. Надпреварата е организирана от Българската федерация по тенис и ТК "Авеню". 

Резултати, финален кръг квалификации, юноши :

Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Робен Гавани (ТК "МГ Спорт", София) 6-3, 6-1

Борислав Златанов (ТК "Пазарджик", гр.Пазарджик) – Ангел Владов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) 6-1, 5-7, 6-3

Анас Маздрашки (ТК "Егалите", гр.Несебър) – Саркис Хорикян (ТК "Джуниър Про", Пловдив) 6-1, 6-0

Драгомир Драганов (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Велизар Илиев (ТК "Барс", гр.Велико Търново) 6-1, 6-1

Жребий за осминафиналите при юношите :

Илиян Радулов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Анас Маздрашки (ТК "Егалите", гр.Несебър)

Павел Маринов ( ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Дейвид Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново)

Янаки Милев (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) – Борислав Златанов (ТК "Пазарджик", гр.Пазарджик)

Михаил Иванов (ТК "Локомотив 1929", София) – Драгомир Драганов (ТК "Авеню", гр.Бургас)

Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Симеон Латинчев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

Димитър Пенчев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Александър Николов (ТК "Диана", гр.София)

Лъчезар Каракашев (ТК "Левски", гр.София) – Виктор Марков (ТК "Диана", гр.София)

Никола Шнайдеров (ТК "Габрово", гр.Габрово) – Адрияно Дженев (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив)

Резултати, финален кръг квалификации, девойки :

Анастасия-Александра Николова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Яна Кирчева (ТК "15:40", гр.София) 4-6, 6-3, 6-0

Йоанна Радулова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Дария Великова (ТК "Изида", гр.Добрич) 6-2, 6-3

Емилия Любенова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Каталина Петрова (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София) 5-7, 6-4, 6-2

Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – Александра Желева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 6-0, 6-3

Жребий за осминафиналите при девойките :

Катерина Димитрова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Надежда Петкова (ТК "Дема", гр.София)

Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – Виктория Лазарова (ТК "Диана", гр.София)

Михаела Цонева (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Анастасия-Александра Николова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна)

Цвета Радева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – Габриела Митева (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София)

Андреа Дукова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Мая Александрова (ТК "Диана", гр.София)

Лия Пенчева (ТК "Изида", гр.Добрич) – Мария Танева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора)

Ангела Ганева (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Емилия Любенова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив)

Йоанна Радулова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Денислава Глушкова (ТК "Дема", гр.София)

Програма :

17.12.2019 1/8 финали единично

18.12.2019 1/4 финали единично; 1/2 финали двойки

19.12.2019 1/2 финали единично; финали двойки

20.12.2019 финали единично
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