Завършиха квалификациите на държавното по тенис до 16 години в Бургас Автор: Екип Burgas24.bg 10:31 / 17.12.2019 Коментари (0) 179 © На кортовете на ТК "Авеню" в Бургас завършиха квалификациите на Държавното лично първенство по тенис на закрито юноши и девойки до 16 годишна възраст. Надпреварата е организирана от Българската федерация по тенис и ТК "Авеню".



Резултати, финален кръг квалификации, юноши :



Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Робен Гавани (ТК "МГ Спорт", София) 6-3, 6-1



Борислав Златанов (ТК "Пазарджик", гр.Пазарджик) – Ангел Владов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) 6-1, 5-7, 6-3



Анас Маздрашки (ТК "Егалите", гр.Несебър) – Саркис Хорикян (ТК "Джуниър Про", Пловдив) 6-1, 6-0



Драгомир Драганов (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Велизар Илиев (ТК "Барс", гр.Велико Търново) 6-1, 6-1



Жребий за осминафиналите при юношите :



Илиян Радулов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Анас Маздрашки (ТК "Егалите", гр.Несебър)



Павел Маринов ( ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Дейвид Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново)



Янаки Милев (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) – Борислав Златанов (ТК "Пазарджик", гр.Пазарджик)



Михаил Иванов (ТК "Локомотив 1929", София) – Драгомир Драганов (ТК "Авеню", гр.Бургас)



Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Симеон Латинчев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)



Димитър Пенчев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Александър Николов (ТК "Диана", гр.София)



Лъчезар Каракашев (ТК "Левски", гр.София) – Виктор Марков (ТК "Диана", гр.София)



Никола Шнайдеров (ТК "Габрово", гр.Габрово) – Адрияно Дженев (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив)



Резултати, финален кръг квалификации, девойки :



Анастасия-Александра Николова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Яна Кирчева (ТК "15:40", гр.София) 4-6, 6-3, 6-0



Йоанна Радулова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Дария Великова (ТК "Изида", гр.Добрич) 6-2, 6-3



Емилия Любенова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Каталина Петрова (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София) 5-7, 6-4, 6-2



Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – Александра Желева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 6-0, 6-3



Жребий за осминафиналите при девойките :



Катерина Димитрова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Надежда Петкова (ТК "Дема", гр.София)



Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – Виктория Лазарова (ТК "Диана", гр.София)



Михаела Цонева (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Анастасия-Александра Николова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна)



Цвета Радева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – Габриела Митева (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София)



Андреа Дукова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Мая Александрова (ТК "Диана", гр.София)



Лия Пенчева (ТК "Изида", гр.Добрич) – Мария Танева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора)



Ангела Ганева (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Емилия Любенова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив)



Йоанна Радулова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Денислава Глушкова (ТК "Дема", гр.София)



Програма :



17.12.2019 1/8 финали единично



18.12.2019 1/4 финали единично; 1/2 финали двойки



19.12.2019 1/2 финали единично; финали двойки



20.12.2019 финали единично Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

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