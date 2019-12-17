Завършиха квалификациите на държавното по тенис до 16 години в Бургас

На кортовете на ТК "Авеню" в Бургас завършиха квалификациите на Държавното лично първенство по тенис на закрито юноши и девойки до 16 годишна възраст. Надпреварата е организирана от Българската федерация по тенис и ТК "Авеню".
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Резултати, финален кръг квалификации, юноши :
Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Робен Гавани (ТК "МГ Спорт", София) 6-3, 6-1
Борислав Златанов (ТК "Пазарджик", гр.Пазарджик) – Ангел Владов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) 6-1, 5-7, 6-3
Анас Маздрашки (ТК "Егалите", гр.Несебър) – Саркис Хорикян (ТК "Джуниър Про", Пловдив) 6-1, 6-0
Драгомир Драганов (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Велизар Илиев (ТК "Барс", гр.Велико Търново) 6-1, 6-1
Жребий за осминафиналите при юношите :
Илиян Радулов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Анас Маздрашки (ТК "Егалите", гр.Несебър)
Павел Маринов ( ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Дейвид Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново)
Янаки Милев (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) – Борислав Златанов (ТК "Пазарджик", гр.Пазарджик)
Михаил Иванов (ТК "Локомотив 1929", София) – Драгомир Драганов (ТК "Авеню", гр.Бургас)
Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Симеон Латинчев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)
Димитър Пенчев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Александър Николов (ТК "Диана", гр.София)
Лъчезар Каракашев (ТК "Левски", гр.София) – Виктор Марков (ТК "Диана", гр.София)
Никола Шнайдеров (ТК "Габрово", гр.Габрово) – Адрияно Дженев (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив)
Резултати, финален кръг квалификации, девойки :
Анастасия-Александра Николова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Яна Кирчева (ТК "15:40", гр.София) 4-6, 6-3, 6-0
Йоанна Радулова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Дария Великова (ТК "Изида", гр.Добрич) 6-2, 6-3
Емилия Любенова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Каталина Петрова (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София) 5-7, 6-4, 6-2
Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – Александра Желева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 6-0, 6-3
Жребий за осминафиналите при девойките :
Катерина Димитрова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Надежда Петкова (ТК "Дема", гр.София)
Росица Денчева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – Виктория Лазарова (ТК "Диана", гр.София)
Михаела Цонева (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Анастасия-Александра Николова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна)
Цвета Радева (ТК "Плевен 90", гр.Плевен) – Габриела Митева (ТК "ЦСКА - Завинаги", гр.София)
Андреа Дукова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Мая Александрова (ТК "Диана", гр.София)
Лия Пенчева (ТК "Изида", гр.Добрич) – Мария Танева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора)
Ангела Ганева (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Емилия Любенова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив)
Йоанна Радулова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Денислава Глушкова (ТК "Дема", гр.София)
Програма :
17.12.2019 1/8 финали единично
18.12.2019 1/4 финали единично; 1/2 финали двойки
19.12.2019 1/2 финали единично; финали двойки
20.12.2019 финали единично