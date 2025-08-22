Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Ивелин Цветанов, обвинен в убийството в Първомай: Полицаите ме заплашиха с изнасилване
Автор: Екип Burgas24.bg 15:59Коментари (1)266
© Plovdiv24.bg
Няма реални доказателства, че арестуваният Ивелин Цветанов е истинският убиец на Димитрина Грозева от Първомай. Това заяви неговият защитник - адвокат Стоян Янков, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

В време на делото в Окръжния съд, на което се гледа мярката за задържането му под стража обвиненият заяви, че е поддържал казаното пред разследващите полицаи. Пред съдията той обясни:

От момента, когато бях задържан, поисках адвокат и телефонно обаждане - не получих. Когато повдигнах темата, полицаите ми казаха да внимавам, защото ще ми се случи нещо. Заплашиха ме с изнасилване, казаха: Ще ви се случат неща, които да не описвам сега. Притеснявам се и сега. Полицаите забелязвам, че се държат различно с мен, един ме нарече "звезда". Моля, да не е най-тежката мярка. Аз съм студент, предстои ми участие в републиканско първенство. Надявам се да мога да продължа със заниманията си.

Според неговия защитник адвокат Янков е недопустимо блюстителите на реда да не зачитат законите и да не са му позволили адвокат по време на разпитите, както и телефонно обаждане.

Той отказа да каже пред медиите какво е говорил с клиента си на четири очи. По отношение на разказа на дъщерята на убитата адвокатът заяви, че това е възприятие по случая.

Според него Ивелин Цветанов не е извършителят на убийството, както и че не е направил самопризнания, че е бил в къщата в нощта на убийството. Той коментира, че не знае дали клиентът му е бил заснет и зададе въпроси дали действително е бил там или това са други твърдения.

Повече подробности от разгоров вижте в пикаченото видео.




Още по темата: общо новини по темата: 8
22.08.2025 Съдът остави в ареста сочения за убиец на полицейската съпруга от
Първомай
22.08.2025 "Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп": Нови подробности за убийството в Първомай
22.08.2025 Първи думи на арестувания за убийството на полицейската съпруга
20.08.2025 Разследващи на жестоко убийство в Първомай: Извършителят не е дал обяснение кой точно е искал да намушка
20.08.2025 Убиецът от Първомай е нанесъл смъртоносния удар с нож още от вратата
19.08.2025 Полицията разкрива подробности за жестокото убийство в Първомай, има
обвинен
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Съдът остави в ареста сочения за убиец на полицейската съпруга от...
16:56 / 22.08.2025
"Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп": Нови подроб...
15:58 / 22.08.2025
Близо 4 600 българи не получават реална пенсия
16:01 / 22.08.2025
ГДБОП разкри измама, свързана с еврото! Жена е била излъгана с 10...
15:46 / 22.08.2025
Първи думи на арестувания за убийството на полицейската съпруга
15:19 / 22.08.2025
Ето я темата и верните отговори от поправителната матура по БЕЛ
15:19 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сервитьорите са длъжни да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката
09:36 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Черен ден в Бургаско! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете!
11:42 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Убийство в Първомай
Матури 2025
Бури и градушки 2025 г.
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: