|"Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп": Нови подробности за убийството в Първомай
Държавният обвинител поиска от съда да наложи най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража за 21-годишния студент. Изброи какви процесуално-следствени действия са извършени - огледи, претърсвания и изземвания от автомобила, жилището и личен обиск на обвиняемия, разпити на 9 свидетели, назначаване на експертиза на починалата, както и съдебно-психиатрична експертиза на младежа.
По думите на прокурора Ивелин тежко преживял раздялата с бившата си приятелка Йоана Грозева - дъщеря на убитата. В показанията си момичето заявило, че след запознанството им имало моменти, когато изпадал в различни крайни емоционални състояния. Бил споделил, че е бил обект на насилие от баща си. Падал си по твърдия секс. Бил почитател на военно-симулативна игра и обичал да стреля със снайпер с топчета по пешеходци. След раздялата им казал, че като няма вече да са приятели, ще бъдат врагове. Споделил, че набол с пергел главата на свой съученик. Веднъж й казал: "Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп".
Според прокурора, Ивелин много добре се е подготвил и е организирал всичко. След убийството в Първомай в началото тръгнал към Хасково, след това завил към чирпанското село Зетьово и после излязъл към магистралата.
"Разказът на прокурора е интересен, но не е подкрепен от доказателства, а е в сферата на предположенията" - контрира адвокат Стоян Янков, защитник на обвиняемия.
Янков заяви, че са нарушени Конституцията на България, Законът за МВР и Европейската конвенция за защита правата на човека. Всички те гарантират защита, каквато клиентът му не бил получил. Цветанов бил задържан на 18 август по обяд и, въпреки изричното настояване за адвокат и телефонно обаждане, не са му били осигурени. Нещо повече, твърди защитникът, представители на пловдивската полиция не са му дали информация за местонахождението на младежа. Адвокатът изтъкна, че задържането по ЗМВР за 24 часа е изтекло на 19 август в 16,30 ч., а арестуван е бил докаран с белезници в Криминална полиция чак в 18,55 ч., за да му бъде връчено постановлението за 72-часово задържане.
"Всички доказателства са косвени. Свидетелката Грозева дава негативна оценка за моя доверител, но това по никакъв начин не доказва какво е мислел. Тя има мотив да ги каже тези неща. Не са налице доказателства за авторство" - заяви адв. Янков в съдебната зала.
