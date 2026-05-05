Вълнуващи срещи и изненади очакват феновете в Равда по време на специално събитие на веригата на 6 май

Лидл България организира ексклузивно събитие за всички почитатели на колоезденето по повод историческото преминаване на колоездачната обиколка на Италия през България. На 6 май от 12:15 ч. паркингът на магазина на веригата в Равда (м. Чатал Тепе) ще посрещне осем от топ състезателите на звездния отбор Lidl-Trek. Всички любители на спорта ще имат уникалния шанс за лична среща с атлетите само два дни преди официалния старт на обиколката на 8 май в Несебър, когато трасето ще премине именно покрай магазина на ритейлъра.

Посетителите на събитието ще могат да се докоснат до елита на световното колоездене, да вземат автографи и да си направят снимки с имена като Джулио Чиконе и Дерек Джи-Уест, както и с още състезатели от отбора, които имат ключова роля във всеки етап от състезанието. Сред състезателите, които ще присъстват на ексклузивната фен среща, ще бъде и италианската звезда в спринта Джонатан Милан.

Ритейлърът е подготвил разнообразна програма с активности и игри, предназначени за малки и големи. Почитателите на колоезденето ще могат да тестват уменията си върху професионални шосейни велосипеди по емблематични виртуални маршрути, докато по-малките посетители се забавляват и карат детски колела. Участниците в активностите ще имат възможност да спечелят официален мърч на Lidl-Trek и да се насладят на освежаващи напитки и протеинови продукти от асортимента на Lidl.

Събитието в Равда дава начало на седмица, посветена на колоезденето. Тя ще продължи с тридневна Lidl-Trek фен зона по време на Sofia Giro Park в столицата от 8 до 10 май на площад Александър Невски, както и с поредица от активности, свързани със старта на колоездачната обиколка на Италия в България.

Lidl-Trek е сред най-разпознаваемите отбори в световното колоездене и обединява 77 състезатели в четири състава – мъже, жени, младежи до 23 години (Future Racing) и юноши (Junior Racing). Основната мисия на Lidl-Trek е не само да се утвърди като най-добрия отбор по шосейно колоездене в света, но и да вдъхнови все повече хора да изберат велосипеда като начин на придвижване и активен живот.

Партньорството между Lidl и професионалния колоездачен отбор започва през 2023 г. и се развива с ясна идея – да свърже върховото спортно представяне с насърчаването на активния начин на живот и балансираното хранене. С подкрепата си за Lidl-Trek и чрез подобни мащабни активности компанията затвърждава ангажимента си да насърчава активния начин на живот, като съчетава балансираното хранене с радостта от движението.