С минус 2 градуса започна деветият ден на месец май. Те са измерени у нас тази сутрин. Данните са на НИМХ от станцията на връх Мусала. Същевременно най-топло е било в Северна България - в Свищов са отчетени 17 градуса.

Справка на Burgas24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 6,00 часа в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

- София 12 градуса

- Пловдив 13 градуса

- Варна 14 градуса

- Бургас 14 градуса

- Русе 16 градуса

- Стара Загора 12 градуса

- Благоевград 12 градус

Прогнозата за днес, 9 май

Днес облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19° и 24°, в София - около 19°.

Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – значителна. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.