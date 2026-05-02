Общо 26 плажа и 6 пристанища по Българското Черноморие бяха удостоени с престижното международно отличие "Син флаг“ за летния сезон на 2026 г. Това е най-високият брой сертифицирани обекти в историята на страната, което затвърждава имиджа на България като дестинация, предлагаща отлична морска среда, безопасност и високо качество на услугите.
Сертификатът "Син флаг“ е най-разпознаваемият екоетикет в световен мащаб, като присъждането му зависи от покриването на строги критерии за чистота на водата, екологично управление, сигурност и достъпна среда.
През 2026 г. списъкът на отличените плажове включва дестинации от цялото крайбрежие: Бялата лагуна, Албена, Кранево Север и Централен, Златни пясъци, Слънчев ден, Хижа "Черноморец“, Бяла Юг, Обзор-Централен, Робинзон, трите плажа в Свети Влас, Слънчев бряг (Север, Централен и Юг), Несебър-Юг, Поморие-Изток, Бургас-Север, къмпинг "Черноморец“, Созопол-Централен и Харманите, Дюни и Дюни-Юг, Аркутино и Бутамята. Пристанищата с отличие са "Карантината“ във Варна, Марина "Диневи“, Поморие, Сарафово, Крайморие и Ченгене скеле.
Увеличаването на броя на сертифицираните обекти е пряк резултат от дългосрочната работа на местните власти и концесионерите за модернизиране на инфраструктурата. Този успех не само повишава конкурентоспособността на страната ни на международния пазар, но отговаря и на засиления интерес на българските туристи към екологично отговорно и сигурно летуване. Екоетикетът се подновява ежегодно след строги проверки, което гарантира поддържането на високи европейски стандарти по нашето Черноморие, припомня БТА.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.