Здравейте.Да, управлявахме от 2020 до 2022 г. От април месец миналата година съм отново на тази длъжност, след инцидента с числото 41. Разбира се, първите ни стъпки след тази неприятна ситуация бяха да положим много усилия, за да запазим най-ценният актив, който Български спортен тотализатор има, а именно - доверието на участниците в нашите игри. Чрез редица стъпки и дейности, които предприехме, успяхме да запазим и съхраним този актив, и нямаше никакви последствия за бизнеса. Успяхме да приобщим качествен екип от доказани професионалисти, повечето от които са от хазартния бранш, тъй като в дружеството имаше много остра липса на компетентни ръководители. Това значително подобри оперативната работа и работната среда. Искам да спомена, че актуализирахме заплатите на служителите, тъй като за голямо наше съжаление това не се беше случвало от януари 2022 г., когато беше последния ни месец на управление от предишния престой. Тогава последното нещо, което направихме, бе да актуализираме заплатите на служителите. Изградихме изцяло нов маркетингов подход, като създадохме креативни нови визии на рекламните послания към участниците. Имаме доста активна аутдор кампания в момента в цялата страна, с външна реклама на доста места. Създадохме собствен Viber канал за комуникация с нашите участници, развиваме активно програма "Лоялност“ и имаме различни кампании всеки месец. Продължаваме да работим по направление "Хазартно отговорна игра“ – това е един сертификат, който мисля, че само ние имаме като хазартен оператор. Създадохме собствена спортна зона в Бургас и не на последно място, работим много активно с общините чрез меморандуми за сътрудничество. Това е един много интересен подход, при който сключваме договори с общините, предоставяме им финансов ресурс за реализиране на спортни събития и награди на местни спортни дейци. В момента имаме договори с Бургас, с Пловдив и сме в преговори с Община Сандански, където има изключително много спортни клубове.Точно така. В предишният мандат заварихме предприятието с отрицателен собствен капитал, с много натрупани загуби през годините, но с много труд, усилия и безсънни нощи успяхме да обърнем тази негативна тенденция. И тогава, още през 2024 г., предприятието завърши годината с положителен финансов резултат. Сменихме счетоводната политика, прекратихме някои неизгодни договори, вложихме много време и енергия в оптимизация математиката на игрите, тъй като в хазарта, в числовите и в моментните лотарийни игри, всичко е математика. Оптимизирахме до голяма степен този процес, така че дружеството излезе на печалба. Осъществихме и други счетоводни и финансови дейности, като добавихме игрите като актив в активите на дружеството. Това значително повиши финансовия резултат. Към момента имаме доста добра оптимизация на разходите, строг контрол и изключително прецизно планиране на приходи и разходи, което допълнително допринася за финансовото здраве на дружеството.Към момента Българският спортен тотализатор е в отлично финансово здраве. Наличните средства са над 90 млн. евро. Печалбата на държавното тото, за 2025 г. спрямо 2024 г., е с 37% повече. Капиталът на дружеството за същия период е с 43% повече. Разбира се, това са предварителни данни, защото в момента финализираме финансовия отчет за миналата година, но горе-долу това са числата. Общо взето, всички оперативни и финансови параметри са с доста голям положителен процент нагоре. И това е само за 8 месеца управление през миналата година. Във всички дирекции въвеждаме изкуствен интелект, оптимизираме процесите и активно работим с агенти на изкуствен интелект, които доста оптимизират работата, повишават продуктивността и ефективността от всички дейности. За 2025 г. Българският спортен тотализатор е генерирал 115 млн. лева спрямо 105 милиона за 2024-та. Това са всичките данъци към държавата, отчисления и т.н.Няма да крия, че подготовката за въвеждане на еврото ни отне доста време и енергия. Всеки управител на бизнес много добре ме разбира за какво говоря, тъй като всички бизнеси, и държавни, и частни вложихме доста усилия. Това включва дейности, като обучение на персонала за работа с еврото, разпознаване на фалшиви евробанкноти, закупване на машинки за разпознаване на фалшификати, адаптация на всички софтуери и системи за работа в евро, логистика на финансови средства по пунктовете, тъй като има доста пунктове в цялата страна, промяна на правила и процедури и много други дейности. Но тук с радост бих искал да споделя, че преминахме през процеса без абсолютно никакви проблеми и технически сътресения, бяхме осигурили достатъчно финансови средства за нормална оперативна работа на всички обекти. В началото на годината имаше репортажи, ако си спомняте, с известни негодувания от наши участници относно това, че не приемаме левове, но ние действахме съгласно Закона за хазарта. Имахме съвсем лек спад в приходите за януари, но в момента наваксваме, тъй като хората вече взеха за втори пореден месец заплати и пенсии в евро и разполагат изцяло с европейската валута. В момента бизнеса върви чудесно без абсолютно никакви проблеми.В началото на 2025 г. беше рекордният джакпот в историята на Тотото. Към момента джакпотът в "6 от 49“, което ни е най-атрактивната игра, гони близо 5 милиона евро. Изплащането на джакпота по правилата на играта е следното: изплащаме първоначална сума в размер на 100 000 евро, а остатъкът от джакпота, който е спечелен, се разпределя за 14,5 години на равни месечни суми. Тук искам да отбележа, че най-скоро време планираме да скъсим драстично този срок, за по-голяма удовлетвореност на участниците, а също така поради наличието на сериозен натрупан финансов ресурс. Надявам се с тази стъпка съвсем скоро нашите участници да бъдат много по-доволни от това изплащане на джакпота.Точно така, наследниците продължават да получават тези пари, те не се губят. Но само наследниците по права линия.За тази година предварително по бизнес план сме планирали да пуснем около 30 нови моментни лотарийни игри, или т.нар. "търкащи талончета“. Три от тях вече са на пазара. Четвъртата, една от най-активните, "VIP Кръстословица“, излиза в началото на следващата седмица, тогава ще бъде на пазара. В първите месеци на годината пускаме нова игра всяка седмица. Като основната идея е да подменим изцяло портфолиото от игри. Искаме да ги направим по-интересни, с по-добра визия, с по-атрактивни печалби, с по-кратки тиражи. Интересното, което искам да спомена, е, че в процеса на изработка на тези игри много активно използваме изкуствен интелект. Съвсем скоро ще имаме игра, изцяло генерирана от изкуствен интелект. Този похват го въведох още с встъпването си в длъжност като изпълнителен директор на Тотото. Почти всеки отдел има отделен акаунт и всички активно ползват различни инструменти на изкуствения интелект. Маркетинговият ни отдел генерира всички тези рекламни визии и клипове, които виждате – по-голямата част от тях са генерирани изцяло от изкуствен интелект. Това изключително много улеснява работата ни – по-голямо и бързо действие, по-голяма оперативност, по-бързо генериране на съдържание. Това е много важен момент от нашето развитие. Иначе нашите участници могат да очакват доста интересни и атрактивни, изцяло нови игри. Някои от тях са повтарящи се, които нашите играчи имат традиционно очакване и ги харесват много. Имаме си 3-4 такива игри, които пускаме в различни тиражи през годините. Важно е да отбележим, че в съществуващите числови игри направихме няколко съществени промени. Променихме изцяло начина на Втори тото шанс. В игрите 5/35 във всеки един тираж даваме пет награди от по 350 евро на участниците в съответния тираж. За 6/49 даваме шест награди от по 490 евро. Това е направено маркетингово да изглежда добре. За специалните тиражи, които са и малко по-скъпи в 6/49, един печеливш печели една награда от 33 000 евро. Това е при всеки специален тираж в годината. Надяваме се с тези стъпки да удовлетворим очакванията на нашите участници.Планираме. В момента разработваме изцяло нов сайт, тъй като текущият е с доста остаряла технология и остарели функционалности. Ще има нов сайт, който ще е модерен, с обновена визия и функционалности, и също така ще отговаря на изискванията и очакванията на участниците в игрите ни. Пускането на сайта ще бъде в рамките на следващите няколко месеца. Новият сайт ще обединява няколкото различни сайта, които имаме в момента в един – игрален, информационен и лотариен. Всичко това ще бъде обединено в един сайт за много по-голямо улеснение на играчите и цялата информация ще бъде само на един сайт. Включително тук ще интегрираме сайта lottery.toto.bg, на който участниците в лотарийните игри си регистрират талоните за участие за допълнителни печалби. Всичко това ще става в един сайт, с един акаунт и ще бъде много по-лесно, хубаво и удобно.В Тотото скоро взимаме сертификат, който се нарича "За хазартно отговорна игра“. Съобразно неговите изисквания преправяме и коригираме игрите, модела и начина на работа. Голяма част от това вече е свършено. Засега имаме частична сертификация, до средата на годината трябва да сме изцяло сертифицирани по този стандарт за хазартно отговорна игра, защото това е международен стандарт. Така правим игрите и начина на предлагане и участие, а и целия процес въобще, че да не води до пристрастяване на играчите към нашите игри. Тук е важно да споменем, че лотарията като цяло, е т.нар. "мек хазарт“, към който традиционно няма пристрастяване. Пристрастяването го има при други хазартни игри. При нас нямаме данни за пристрастени играчи, които да харчат големи суми пари. Нашите играчи са традиционни, те имат определена сума пари на месец, която е минимална и с нея участват в игрите. Накратко казано, адаптираме всичките си процеси за работа така, че да отговорим на всички изисквания на сертификата, които са така направени, че да не водят до пристрастяване.Взаимодействието ни с тях върви отлично и сме в много добра комуникация. Надявам се да продължи това и занапред. Всички процеси и цялата ни дейност е плътно синхронизирана с тях. Редовно имаме одити от техния вътрешен одит. Те разполагат с много добри специалисти.Принципно и по закон сумите, които ние даваме, Министерството ги разпределя по определени формули и технология към съответните федерации. Това, което ние правим, е да подпомагаме конкретни спортисти. Както знаете,е наше официално рекламно лице. С него имаме дългосрочни отношения. Имаме такива отношения с г-н, нашият страхотен плувец и рекордьор. Тук акцентът е по-скоро върху подпомагане на конкретни спортисти с конкретен ангажимент от тяхна страна за реклама. Разбира се, че ще продължаваме, при наличие на свободен финансов ресурс. Ползата е за двете страни – и за тях, и за нас. Ние искаме да популяризираме повече дейността си чрез известни спортисти, тъй като когато един спортист стане известен, той получава много последователи. Съответно и нашите послания чрез тях стигат до тези последователи.Работим в изключително добър синхрон с редовите служители в цялата страна. Осигурили сме много добри условия за труд на всички. Благодаря им от сърце за ежедневните усилия и старание, които полагат, за добрата работа, чрез която генерират още повече средства за спорта и подобряват цялостния облик на дружеството. А на нашите играчи пожелавам късмет. Обикновено най-големите джакпоти са спечелени от редовни играчи, които много дълги години играят в едни и същи числа. Нека да играят, да не се отказват, знаейки, че от всеки един лев – около 20 и няколко процента от сумата, отиват за подкрепа на спорта. Участвайки в нашите игри, те реално подкрепят всички тези спортисти, които ни носят медали и карат цялата нация да се гордее с тях.