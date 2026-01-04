Членството на България в еврозоната носи очаквания за повече инвестиции в нашата страна, повече видимост и търсене на българските компании на големите пазари. С едни от водещите икономисти във финансовата столица на Европа - Франкфурт, разговаря Милена Кирова.Нова година, нова валута. Първи януари 2026 г. - датата, от която нашата валута е еврото. Край на превалутирането и шанс за повече инвестиции в страната ни. Така България се превръща в 21-вия член на еврозоната."Очакването както на българската икономика, така и на европейските партньори е, че с въвеждането на еврото в България икономическото сътрудничество ще бъде по-лесно. И това със сигурност ще увеличи атрактивността на България като локация за индустрии и компании от цяла Европа.""Добрата новина за българските компании е, че могат да достигат по-големи пазари, защото транзакционните разходи намаляват. Лошата новина е, че ще има повече конкуренция в България, защото компании от еврозоната ще навлизат по-лесно. Но това е динамиката на търговията и в крайна сметка, идеално, и двете страни печелят.""Ще има по-голяма интеграция на портфейлите. Така че с голямо нетърпение очакваме вашата интеграция към еврозоната."Тук в ЕЦБ се кове паричната политика на Европа. Защо след първи януари 2026г. това място ще бъде толкова важно за нашата страна? Защото България ще има право на глас наравно с останалите 20 държави-членки на еврозоната."България вече участва в европейските монетарни решения, които преди това трябваше да приема като даденост. Тоест това е овластяване на България, не подчинение.""Икономически няма причина някой да иска да "разпали" инфлацията. И мисля, че не трябва да се тревожите за това."