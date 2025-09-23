Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Собственик на хранителен магазин може да получи глоба от 353 000 евро заради спекулации с цената на олиото
Автор: Екип Burgas24.bg 09:15Коментари (0)262
©
Собственик на хранителен магазин в турската провинция Хатай е изправен пред възможна глоба до 17,2 милиона турски лири (353 000 евро), след като публикува видео с подвеждаща информация за цените на олиото, което стана вирусно в социалните мрежи, съобщи Министерството на търговията, предава сайта Тurkiye today.

Спорът започна, когато собственикът на магазина твърди във видео, че петлитрова бутилка олио, закупена за 150 турски лири (3,08 евро), се продава за 450 лири (9,22 евро).

Кадрите бързо се разпространиха в турските социални мрежи и предизвикаха обществено възмущение.

За да изясни случая, заместник-министърът на търговията Махмут Гюркан заяви, че цената от 150 лирри се отнася до 2023 г. и няма връзка с разходите през 2025 г., като добави, че реалната цена на едро към момента на проверката е била около 351 лири.

Собственикът също призна, че видеото е било заснето като шега и не отразява действителни факти.

Прокуратурата е образувала дело по Турския наказателен кодекс, който забранява публичното разпространение на подвеждаща информация.

Собственикът на магазина е бил задържан и предаден на прокуратурата за по-нататъшни действия.

Властите преследват и четири популярни акаунта в социалните мрежи, които са споделили видеото без проверка. Те може да бъдат глобени с между 850 000 лири (17 425 евро) и 8,5 милиона лири (174 250 евро)

Високата инфлация води до засилен контрол – глобите достигат 45 млн.

Случаят се развива на фона на упорито високата инфлация в Турция, където хранителните продукти остават сред най-чувствителните разходи за домакинствата.

През август годишната инфлация в Турция се понижи до 32,95%, докато хранителната инфлация остана по-висока – 33,28%, като продължава да представлява риск за процеса на дезинфлация, както често отбелязва турската централна банка.

Особено олиото е един от най-волатилните продукти, чиито цени рязко се повишаваха по време на последните инфлационни цикли.

Правителството въведе строги мерки за наблюдение, за да ограничи манипулациите с цените и нелоялните пазарни практики, като Министерството на търговията засили инспекциите и предупреди срещу подвеждащи твърдения.

Властите твърдят, че подобни мерки са необходими, за да се защитят потребителите, да се поддържа честна конкуренция и да се ограничи волатилността при основни стоки като растителните масла.



Още по темата: общо новини по темата: 69
22.02.2025 »
30.09.2024 »
23.09.2024 »
22.08.2024 »
27.04.2024 »
19.03.2024 »
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бет...
12:19 / 23.09.2025
Внимателно четете етикетите на пастите за зъби!
12:19 / 23.09.2025
Експерт за тол камерите: Промяна няма, разположени са на места "х...
12:00 / 23.09.2025
Проф. Кантарджиев каза кога идва пикът на грипа
11:32 / 23.09.2025
България влезе в неприятна класация
11:22 / 23.09.2025
Ако искаме да върнем стока, то трябва да знаем, че парите, които ...
11:00 / 23.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
10:04 / 22.09.2025
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
16:34 / 21.09.2025
Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
12:42 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Княгиня Калина катастрофира пияна
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Международен технически панаир 2025
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: