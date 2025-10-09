Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Зърнопроизводителите готвят национални протести, искат оставки
Автор: Десислава Томева 12:48Коментари (0)0
©
архивна снимка
Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обявява старт на подготовка за национални протести в защита на българските зърнопроизводители. Асоциацията сваля доверие от кабинета на МЗХ и настоява за оставките на Георги Тахов (министър на земеделието и храните), Иван Капитанов (зам.-министър) и Петя Славчева (зам.-изпълнителен директор на ДФ "Земеделие“) заради неизпълнени ангажименти и пълна липса на управленска воля за решаване на проблемите в сектора, съобщамат от бранша, цитирани от "Фокус".

НАЗ мотивира исканията си със системни провали – от неправомерни откази за изплащане на средства по еко схемите за Кампания 2023 на редица земеделски стопани без уведомителни писма, през неадекватни действия срещу неприятелите по царевица и слънчоглед, до отсъствие на навременна политика за последиците от сушата и за модернизация на напояването и водоползването. Най-сериозният проблем обаче остава липсата на инициатива и работа по отношение на ключови законодателни промени, защото нито една субсидия не може да даде толкова дългосрочен ефект, колкото устойчиви реформи в поземлените отношения и приемането на Закон за браншовите организации.

За да бъде спасен сектор зърнопроизводство НАЗ настоява за незабавни действия по отношение на:

Законодателни промени, в това число:

∙ Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – въвеждане на дългосрочни комасации за насърчаване на инвестиции в нови технологии; решаване на проблемите с управлението на земи от ДПФ;

∙ Закон за арендата – прекратяване на практиката с краткосрочните договори и осигуряване на предвидимост за устойчиви практики;

∙ Закон за браншовите организации и Закон за Аграрната камара – създаване на реален инструмент за представителство и защита на сектора;

∙ Закон за кооперациите и кооперативите – изграждане на модерна правна рамка за прозрачно и ефективно функциониране.

НАЗ ще отстоява исканията си непоколебимо, докато не бъдат предприети реални действия в полза на сектора, особено във времена на разклатено обществено доверие към институциите, когато отговорността е по-наложителна от всякога.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НС решава: Продажбата на "Лукойл" да става със становище на ДАНС ...
11:58 / 09.10.2025
Мирчев: Борисов е старият лъв, който стои в една златна клетка и ...
11:02 / 09.10.2025
Синоптик със слънчева прогноза
11:56 / 09.10.2025
Държавата с нов дълг
10:42 / 09.10.2025
Пеевски за кризата с боклука: Борисов отново спасява ПП-ДБ, без н...
10:19 / 09.10.2025
Докато инвеститорите по Черноморието се възползват от различни "д...
10:44 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
51-ото Народно събрание
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Хороскоп за деня
Боклуците в София
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: