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Бургас през август 2020
Автор: Екип на Burgas24.bg 00:05 / 30.12.2020Коментари (0)32
© Burgas24.bg
С наближаването на 2021 година да погледнем назад - към събитията, които през отминаващата 2020-а са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали.

Burgas24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Бургас и у нас през изминаващата година.

Август:

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