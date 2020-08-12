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Íèêîëàé Áàðåêîâ ïîêàçà "ìóñêóëèòå" ñè îò ìîðåòî
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 13:03 / 12.08.2020Êîìåíòàðè (25)918
© Ôåéñáóê
"Óìîïîìðà÷èòåëíà" ñïîðòíà ôîðìà äåìîíñòðèðà áèâøèÿò åâðîäåïóòàò Íèêîëàé Áàðåêîâ. Òîâà ñòàíà ÿñíî îò âèäåî, êîåòî ñàìèÿò òîé ïóáëèêóâà ïî-ðàíî äíåñ â ñîöèàëíàòà ìðåæà Ôåéñáóê, çàñíåòî êðàé Ñîçîïîë.

"Íå ìè ïîêàçâàé áèðåíîòî øêåìáå, àç ñúì ìíîãîäåòåí áàùà, äåáåë, ñìàçàí îò ïîëèòèêàòà. Íàçäðàâå íà âñè÷êè! Áúëãàðèÿ å óñïÿëà äà îòãëåäà ìíîãî êðàäöè, êîèòî íå ñà óñïåëè äà ÿ îãðàáÿò íàïúëíî", ðàçñúæäàâà Áàðåêîâ.

Êàê èçãëåæäàøå íåáåçèçâåñòíèÿò ïëîâäèâ÷àíèí - ìîæåòå äà ñè ïðèïîìíèòå òóê

"Äâà ïúòè õîäèõ íà áúëãàðñêî ìîðå ñ äåöàòà è õâàíàõìå ñòîìàøíè âèðóñè âñè÷êè îùå âòîðèÿ äåí", ïúê íàïèñà ïðåäè áëèçî åäíà ãîäèíà Áàðåêîâ îòíîâî âúâ Ôåéñáóê.




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12.08.2020 Íîâà ôóíêöèÿ â ëþáèìî ñîöèàëíî ïðèëîæåíèå
12.08.2020 Ãîëÿìà ïðîìÿíà â æèâîòà íà Íèêîëåòà Ëîçàíîâà!
11.08.2020 bTV ñëîæè Ïðåñëàâà â "÷åðíèÿ ñïèñúê"
11.08.2020 Ïîçíàõòå ëè ÿ? Òîâà å Íè Ëî ïðåäè ïëàñòè÷íèòå îïåðàöèè
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