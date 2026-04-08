Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ (НМА) открива свой филиал в Бургас за обучение на студенти в професионално направления "Музикално и танцово изкуство“. Решението беше одобрено днес на заседание на Министерския съвет след положителна оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация и решение на Академичния съвет на висшето училище, предаде репортер на Burgas24.bg.

Обучението във филиала ще се провежда в редовна и задочна форма, като в него ще следват до 120 студенти. В редовна форма ще се предлагат специалности като класическо пеене, поп и джаз пеене, фолклорно пеене, класическа китара, кавал и др. В задочна форма студентите ще могат да изучават балетна педагогика и фолклорна хореография.

Филиалът в Бургас, като част от Националната музикална академия, ще осигури на студентите и преподавателите възможности за академично развитие, творчески изяви и достъп до научни публикации.

Откриването на филиала ще подкрепи културното развитие на областта, особено в сферата на музикалното и танцовото изкуство. В региона се наблюдава повишен интерес към специализираните средни училища, сред които Националното училище за музикално и сценично изкуство "Панчо Владигеров“ и училищата с разширено изучаване на музика СУ "Добри Чинтулов“ и СУ "Димчо Дебелянов“.

Burgas24.bg припомня, че на сесията на местния парламент през юни общинските съветници единодушно позволиха да се подпише меморандум с Националната музикална академия Проф. Панчо Владигеров" за разкриването на филиала в морския град.