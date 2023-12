Известна група внезапно изтри социалните си мрежи и уебсайта си, феновете се чудят какво става

© Instagram Американската рок група Paramore ("Парамор") изтри своите акаунти в Instagram и X, актуализирани с празна профилна снимка. Уебсайтът на групата също вече не съществува и феновете са объркани.



Всеки един пост в Instagram и X акаунтите на Paramore бяха изтрити, а профилните снимки бяха променени, показвайки глава и торс на фигурка на сив фон.



Профилната снимка на Paramore във Facebook е променена на същото изображение, но всичките им предишни публикации са все още там, като последната е от 17 декември, пожелавайки честит рожден ден на китариста Тейлър Йорк.



По отношение на уебсайта на Paramore - paramore.net - страницата вече гласи "404 - не е намерено. Исканият URL адрес не е намерен на този сървър.“



Paramore наскоро изразиха, че не са сигурни какво крие бъдещето за групата и дали изобщо има такова.



Феновете се събраха в Reddit групата r/Paramore, за да обсъдят тези действия, размишлявайки върху значението на тези ходове във връзка със скорошните коментари за неясно бъдеще, пише Loudwire.



Някои твърдят, че все още са имали достъп до уебсайта, докато други са били посрещнати със съобщение, което гласи "Бъдещ дом на нещо доста готино“.



Един фен написа: "Мисля, че правят грандиозни ходове, с които да покажат, че са напуснали лейбъла си“, докато друг се чудеше дали предишният лейбъл на Paramore – Atlantic Records – е управлявал социалните медии и уеб страниците и че това е преходен период за акаунтите и сайта.



Феновете призовават всички да запазят спокойствие и да не се паникьосват, като избират да изчакат това, за да видят ново съобщение, което ще дойде скоро.



Откъс от скорошна статия за бандата, качена в Инстаграм стори, гласи следното:



След като Paramore прекараха годината в турне зад албума This Is Why (и се увериха, че се грижат по-добре за себе си, докато концертират), една глава от кариерата на групата приключи. Вече са изпълнили всички задължения на лейбъла и на практика са свободни. Що се отнася до бъдещето на Paramore, и тримата членове се съгласиха, че има известна степен на несигурност.



"Единственото нещо, което има значение, е, че все пак ще можем да бъдем общност един на друг“, казва вокалистката Хейли Уилямс, докато барабанистът Зак Фаро добавя: "Просто се надявам да можем да продължим да изграждаме империята Парамор и след това да управляваме света.“



Другаде в интервюто Уилямс се оплаква от състоянието на социалните медии и колко трудно е небрежно да се шегуваш и да се ангажираш с феновете, без някой малък анекдот да бъде раздухан в нещо много по-голямо и/или измамно. Често е предизвикателство да се гарантира, че частните и професионалните бариери са непокътнати.



Paramore е американска рок група от Франклин, Тенеси, създадена през 2004 г. Групата в момента се състои от вокалистката Хейли Уилямс, китариста Тейлър Йорк и барабаниста Зак Фаро. Уилямс и Фаро са основатели на групата, докато Йорк, приятел от гимназията на оригиналния състав, се присъедини през 2007 г.