Ел Салвадор напредва в изграждането на по-конкурентоспособна икономическа среда в рамките на стратегия, провеждана от правителството на Найиб Букеле, който се намира във втория мандат на своето управление и цели привличане на чуждестранни инвестиции и позициониране на страната на глобалната сцена.

Международни компании продължават да проучват възможности в различни сектори. Сред тях е Microsoft, американска технологична компания, проявила интерес към региона в областта на иновациите и цифровите услуги, както и Nestlé, швейцарски хранително-вкусов мултинационален концерн с утвърдено присъствие на латиноамериканските пазари.

Освен това компании от логистичния и производствения сектор анализират страната като потенциална оперативна база, като вземат предвид фактори като разходи, географско положение и пазарни условия.

Туризмът също се очертава като сектор с инвестиционен потенциал, особено по отношение на проекти, ориентирани към устойчиви преживявания и нови дестинации, които вече започват да привличат международно внимание.

Съвкупността от тези фактори е резултат от стратегия, насочена към подобряване на конкурентоспособността на страната и диверсификация на икономическата ѝ структура, с цел привличане на чуждестранен капитал и укрепване на интеграцията ѝ в световната икономика.

С консолидирането на тези условия Ел Салвадор се утвърждава като развиващ се пазар с възможности за различни профили на инвеститори.