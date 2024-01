© Екоактивисти хвърлиха супа върху картината "Мона Лиза" в "Лувъра" в Париж в опит да подкрепят протеста на френските фермери, предава Sky News.



На кадри в социалните мрежисе вижда как две жени прескачат бариерата за сигурност, за да се доближат до картината, като и двете хвърлят супа към произведението на Леонардо да Винчи.



И двете жени са облечени в тениски с надпис Riposte Alimentaire - което в превод означава "отговорът на храната".



Инцидентът се случва в момент, когато френските фермери протестират от дни срещу ниските заплати, нарастващите разходи и регулациите.



"Кое е най-важното нещо?" - крещят жените. "Изкуството или правото на здравословна и безопасна храна?"



"Нашата селскостопанска система е болна, нашите фермери умират по време на работа", добавят те.



След това служителите на музея се втурват към картината с черни паравани в опит да блокират гледката на публиката и молят посетителите незабавно да евакуират помещението.



Картината "Мона Лиза" е защитена от стъклен прозорец, което означава, че супата не би навредила на произведението.



Riposte Alimentaire твърди, че зад инцидента стоят две жени на 24 и 63 години, участващи в тяхната "нова кампания", за да "поискат създаването на устойчива социална сигурност на храните".



Гневни френски фермери от дни използват тракторите си, за да поставят блокади и да забавят движението в цялата страна в знак на протест за по-добро заплащане на продукцията им и екоактивистите показват солидарност с тях.