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Силно представяне на КСТ "Бургас 1975" на два танцови турнира
Автор: Екип Burgas24.bg 09:36 / 10.09.2021Коментари (0)98
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Изключително силно се представиха топ двойките на КСТ" Бургас 1975" на последните два турнира от спортния календар. Състезателите на елитния клуб завоюваха призови места на "Купа Бургас" и Международния турнир WDSF Open в Пловдив.

10 са златните медали от бургаското състезание, по клас и възраст, 6 сребърните и 4 бронзовите отличия. Шампионски титли за клуба спечелиха Васил Павлов и Таня Балтова, Иван Христов и Йовита Георгиева, Иван Дочев и Мила Пашова, Валерий Койчев и Ивана Кирова, Кристиян Койчев и Летисия Пискова, Даниел Стаменов и Елена Димитрова, Константин и Рая.

Състезателите се подготвят с треньорите Андрей Тодоров, Добрина Паричкова, Траяна Зелямова и Натали Аведисян.

ОТКРИТ ТУРНИР БУРГАС

15С Алексей Рогачев/Миа Николова - 2-ро място

15С Иван Дочев/Мила Пашова - 1-во място

13С Валерий Койчев/Ивана Кирова - 1-во място

13С Радослав Иванов/Мария Стоева - 2-ро място

13D Алексей Ледов/Християна Григорова - 5-то място

11D Кристиян Койчев/Летисия Пискова - 1-во място

9Е Дани/Ели - 1-во място

7Е Константин/Рая - 1-во място

7Е Петър/Ема - 2-ро място

7Е Преслав/Ема - 3-то място

КУПА БУРГАС

Състезатели над 19 г. La

Васил Павлов/Таня Балтова - 1-во място

Иван Христов/Йовита Георгиева - 2-ро място

Антон Кандауров/Джорджия Кънчева - 3-то място

Състезатели над 19 г. St

Иван Христов/Йовита Георгиева - 1-во място

Антон Кандауров/Джорджия Кънчева - 2-ро място

ЮСВ La

Иван Дочев/Мила Пашова - 2-ро място

Алексей Рогачев/Миа Николова - 5-то място

ЮСВ St

Иван Дочев/Мила Пашова - 3-то място

Алексей Рогачев/Миа Николова - 6-то място

ЮМВ La и ЮМВ St

Валерий Койчев/Ивана Кирова - 1-во място

Радослав Иванов/Мария Стоева - 3-то място

Деца II La и Деца II St

Кристиян Койчев/Летисия Пискова - 1-во място

Деца I La и Деца I St

Даниел Стаменов/Елена Димитрова - 1-во място

Деца мини La и Деца мини St

Константин/Рая - 1-во място

Петър/Ема - 2-ро място

Преслав/Ема - 3-то място

WDSF Grand Prix Bulgaria, Пловдив

Juvenile I La

Даниел Стаменов/Елена Димитрова - 5-то място

Juvenile I St

Даниел Стаменов/Елена Димитрова - 6-то място

Juvenile II La и Juvenile II St

Кристиян Койчев/Летисия Пискова - 5-то място

Junior I La

Валерий Койчев/Ивана Кирова - 3-то място

Junior I St

Валерий Койчев/Ивана Кирова - 3-то място

Състезатели над 19 г. 10 танца

Иван Христов/Йовита Георгиева - 3-то място

Антон Кандауров/Джорджия Кънчева - 4-то място

Състезатели над 19 г La

Васил Павлов/Таня Балтова - 5-то място

В Изгряващи звезди дебютираха малките състезатели: Константин, Петър, Преслав, Ема, Рая и Ема!
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