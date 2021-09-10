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|Силно представяне на КСТ "Бургас 1975" на два танцови турнира
Изключително силно се представиха топ двойките на КСТ" Бургас 1975" на последните два турнира от спортния календар. Състезателите на елитния клуб завоюваха призови места на "Купа Бургас" и Международния турнир WDSF Open в Пловдив.
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10 са златните медали от бургаското състезание, по клас и възраст, 6 сребърните и 4 бронзовите отличия. Шампионски титли за клуба спечелиха Васил Павлов и Таня Балтова, Иван Христов и Йовита Георгиева, Иван Дочев и Мила Пашова, Валерий Койчев и Ивана Кирова, Кристиян Койчев и Летисия Пискова, Даниел Стаменов и Елена Димитрова, Константин и Рая.
Състезателите се подготвят с треньорите Андрей Тодоров, Добрина Паричкова, Траяна Зелямова и Натали Аведисян.
ОТКРИТ ТУРНИР БУРГАС
15С Алексей Рогачев/Миа Николова - 2-ро място
15С Иван Дочев/Мила Пашова - 1-во място
13С Валерий Койчев/Ивана Кирова - 1-во място
13С Радослав Иванов/Мария Стоева - 2-ро място
13D Алексей Ледов/Християна Григорова - 5-то място
11D Кристиян Койчев/Летисия Пискова - 1-во място
9Е Дани/Ели - 1-во място
7Е Константин/Рая - 1-во място
7Е Петър/Ема - 2-ро място
7Е Преслав/Ема - 3-то място
КУПА БУРГАС
Състезатели над 19 г. La
Васил Павлов/Таня Балтова - 1-во място
Иван Христов/Йовита Георгиева - 2-ро място
Антон Кандауров/Джорджия Кънчева - 3-то място
Състезатели над 19 г. St
Иван Христов/Йовита Георгиева - 1-во място
Антон Кандауров/Джорджия Кънчева - 2-ро място
ЮСВ La
Иван Дочев/Мила Пашова - 2-ро място
Алексей Рогачев/Миа Николова - 5-то място
ЮСВ St
Иван Дочев/Мила Пашова - 3-то място
Алексей Рогачев/Миа Николова - 6-то място
ЮМВ La и ЮМВ St
Валерий Койчев/Ивана Кирова - 1-во място
Радослав Иванов/Мария Стоева - 3-то място
Деца II La и Деца II St
Кристиян Койчев/Летисия Пискова - 1-во място
Деца I La и Деца I St
Даниел Стаменов/Елена Димитрова - 1-во място
Деца мини La и Деца мини St
Константин/Рая - 1-во място
Петър/Ема - 2-ро място
Преслав/Ема - 3-то място
WDSF Grand Prix Bulgaria, Пловдив
Juvenile I La
Даниел Стаменов/Елена Димитрова - 5-то място
Juvenile I St
Даниел Стаменов/Елена Димитрова - 6-то място
Juvenile II La и Juvenile II St
Кристиян Койчев/Летисия Пискова - 5-то място
Junior I La
Валерий Койчев/Ивана Кирова - 3-то място
Junior I St
Валерий Койчев/Ивана Кирова - 3-то място
Състезатели над 19 г. 10 танца
Иван Христов/Йовита Георгиева - 3-то място
Антон Кандауров/Джорджия Кънчева - 4-то място
Състезатели над 19 г La
Васил Павлов/Таня Балтова - 5-то място
В Изгряващи звезди дебютираха малките състезатели: Константин, Петър, Преслав, Ема, Рая и Ема!
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