Силно представяне на КСТ "Бургас 1975" на два танцови турнира Автор: Екип Burgas24.bg 09:36 / 10.09.2021 Коментари (0) 98 © Изключително силно се представиха топ двойките на КСТ" Бургас 1975" на последните два турнира от спортния календар. Състезателите на елитния клуб завоюваха призови места на "Купа Бургас" и Международния турнир WDSF Open в Пловдив.



10 са златните медали от бургаското състезание, по клас и възраст, 6 сребърните и 4 бронзовите отличия. Шампионски титли за клуба спечелиха Васил Павлов и Таня Балтова, Иван Христов и Йовита Георгиева, Иван Дочев и Мила Пашова, Валерий Койчев и Ивана Кирова, Кристиян Койчев и Летисия Пискова, Даниел Стаменов и Елена Димитрова, Константин и Рая.



Състезателите се подготвят с треньорите Андрей Тодоров, Добрина Паричкова, Траяна Зелямова и Натали Аведисян.



ОТКРИТ ТУРНИР БУРГАС



15С Алексей Рогачев/Миа Николова - 2-ро място



15С Иван Дочев/Мила Пашова - 1-во място



13С Валерий Койчев/Ивана Кирова - 1-во място



13С Радослав Иванов/Мария Стоева - 2-ро място



13D Алексей Ледов/Християна Григорова - 5-то място



11D Кристиян Койчев/Летисия Пискова - 1-во място



9Е Дани/Ели - 1-во място



7Е Константин/Рая - 1-во място



7Е Петър/Ема - 2-ро място



7Е Преслав/Ема - 3-то място



КУПА БУРГАС



Състезатели над 19 г. La



Васил Павлов/Таня Балтова - 1-во място



Иван Христов/Йовита Георгиева - 2-ро място



Антон Кандауров/Джорджия Кънчева - 3-то място



Състезатели над 19 г. St



Иван Христов/Йовита Георгиева - 1-во място



Антон Кандауров/Джорджия Кънчева - 2-ро място



ЮСВ La



Иван Дочев/Мила Пашова - 2-ро място



Алексей Рогачев/Миа Николова - 5-то място



ЮСВ St



Иван Дочев/Мила Пашова - 3-то място



Алексей Рогачев/Миа Николова - 6-то място



ЮМВ La и ЮМВ St



Валерий Койчев/Ивана Кирова - 1-во място



Радослав Иванов/Мария Стоева - 3-то място



Деца II La и Деца II St



Кристиян Койчев/Летисия Пискова - 1-во място



Деца I La и Деца I St



Даниел Стаменов/Елена Димитрова - 1-во място



Деца мини La и Деца мини St



Константин/Рая - 1-во място



Петър/Ема - 2-ро място



Преслав/Ема - 3-то място



WDSF Grand Prix Bulgaria, Пловдив



Juvenile I La



Даниел Стаменов/Елена Димитрова - 5-то място



Juvenile I St



Даниел Стаменов/Елена Димитрова - 6-то място



Juvenile II La и Juvenile II St



Кристиян Койчев/Летисия Пискова - 5-то място



Junior I La



Валерий Койчев/Ивана Кирова - 3-то място



Junior I St



Валерий Койчев/Ивана Кирова - 3-то място



Състезатели над 19 г. 10 танца



Иван Христов/Йовита Георгиева - 3-то място



Антон Кандауров/Джорджия Кънчева - 4-то място



Състезатели над 19 г La



Васил Павлов/Таня Балтова - 5-то място



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