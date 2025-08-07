Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (3)
Черноморец отговори на Янтра за спорните моменти в Несебър
Автор: Екип Burgas24.bg 11:25Коментари (0)128
© ФК Черноморец
Отборът на Черноморец излезе с позиция относно съдийските отсъждания в двубоя с Янтра от втория кръг на Втора лига.

Мачът, игран в Несебър, завърши при резултат 1:1, а след срещата от щаба на отбора от Габрово заявиха, че тимът им е ощетен.

Първата спорна ситуацията е при отсъдената дузпа в полза на "акулите". Тогава в главни действащи лица се превърнаха нападателят на домакините Живко Петков, защитникът на Янтра Велислав Боев и вратарят на гостите Християн Василев.

"Без съмнение футболистът на Янтра Велислав Боев задържа Живко Петков в наказателното поле и го поваля на терена. Това не става и без помощта на вратаря на гостите Християн Василев. Той също извършва нарушение срещу нападателя на Черноморец, но не задържайки го, а препъвайки го, като в неформални разговори дори футболисти на гостите отчетоха, че нарушение има", пишат бургазлии.

Втората ситуация е през второто полувреме, когато от тима на Янтра също имаха претенции за 11-метров наказателен удар след единоборство в наказателното поле между Велислав Боев и защитника на Черноморец Петър Генчев.

"Претенциите за дузпа също считаме за неоснователни. От кадрите ясно се вижда, че става въпрос за игра рамо в рамо между Велислав Боев и защитника на Черноморец Петър Генчев, която е ненаказуема. При тази ситуация съдията е на отлична позиция, за да вземе правилното решение", аргументират се бургазлии.

Третият спорен момент е при отменения гол на Янтра, при който страничният съдия Павлета Рашкова вдигна засада.

"Що се касае до отменения гол на Янтра, прецизността на решението на асистент съдията Павлета Рашкова може да бъде доказана само при наличието на камера на линията на засадата. А такава няма, поради което считаме решението за коректно", пишат от Черноморец.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: