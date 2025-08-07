Черноморец отговори на Янтра за спорните моменти в Несебър

© ФК Черноморец Отборът на Черноморец излезе с позиция относно съдийските отсъждания в двубоя с Янтра от втория кръг на Втора лига.



Мачът, игран в Несебър, завърши при резултат 1:1, а след срещата от щаба на отбора от Габрово заявиха, че тимът им е ощетен.



Първата спорна ситуацията е при отсъдената дузпа в полза на "акулите". Тогава в главни действащи лица се превърнаха нападателят на домакините Живко Петков, защитникът на Янтра Велислав Боев и вратарят на гостите Християн Василев.



"Без съмнение футболистът на Янтра Велислав Боев задържа Живко Петков в наказателното поле и го поваля на терена. Това не става и без помощта на вратаря на гостите Християн Василев. Той също извършва нарушение срещу нападателя на Черноморец, но не задържайки го, а препъвайки го, като в неформални разговори дори футболисти на гостите отчетоха, че нарушение има", пишат бургазлии.



Втората ситуация е през второто полувреме, когато от тима на Янтра също имаха претенции за 11-метров наказателен удар след единоборство в наказателното поле между Велислав Боев и защитника на Черноморец Петър Генчев.



"Претенциите за дузпа също считаме за неоснователни. От кадрите ясно се вижда, че става въпрос за игра рамо в рамо между Велислав Боев и защитника на Черноморец Петър Генчев, която е ненаказуема. При тази ситуация съдията е на отлична позиция, за да вземе правилното решение", аргументират се бургазлии.



Третият спорен момент е при отменения гол на Янтра, при който страничният съдия Павлета Рашкова вдигна засада.



"Що се касае до отменения гол на Янтра, прецизността на решението на асистент съдията Павлета Рашкова може да бъде доказана само при наличието на камера на линията на засадата. А такава няма, поради което считаме решението за коректно", пишат от Черноморец.