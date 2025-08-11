Новини
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (0)
"Акулите" захапаха съдийската бригада след мача в Перник
Автор: Николай Парашкевов 16:08Коментари (0)103
©
Ръководството на Черноморец подаде жалба до Съдийската комисия на БФС, видя "Фокус".

Тя е свързана със съдийството на мача с Миньор (Пк) от третия кръг на Втора лига.

"Акулите" описват два случая, при които според бургазлии отборът им е жестоко ощетен, като се настоява за санкции на главния рефер Кристиян Тодоров и целия му екип.

Жалбата на Черноморец:

"Уважаеми г-н Тодоров, обръщаме се към Вас относно съдийски решения, ощетяващи ФК “Черноморец 1919" , постановени от главния съдия Кристиян Тодоров, както и асистентите му Мирослав Симеонов и Петър Балтаджиев, по време на срещата между “Миньор" (Перник) и “Черноморец“ от III кръг на MrBit Втора лига – сезон 2025/2026, изиграна  на 9 август 2025 година.

Ръководството на ФК Черноморец 1919" Ви сезира на основане чл. 47 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за футболното съдийство на БФС. С настоящия сигнал Ви информираме за действията на съдийската бригада, които са в противоречие на правилата на играта и принципите на феърплей. Тези решения повлияха върху крайния резултат и ощетиха нашия отбор.

Прилагаме описание на ситуациите, за които нашият клуб претендира, че е бил ощетен:

22-а минута – футболистът на Черноморец Емануил Манев е съборен в наказателно поле от защитник на домакините. Записът показва явно нарушение и контакт, като би следвало да се отсъди наказателен удар в полза на гостите. Главният съдия Кристиян Тодоров обаче показва жълт картон. Това е нарушение по чл. 12 от Правилата на играта.

90-а минута – извършено е нарушение срещу защитника на Черноморец Георги Маджаров. То не е отсъдено, а секунди след това отборът на Миньор изравнява резултата. Това е отново нарушение по чл. 12 от Правилника на играта. 

Заключение:

Описаните по-горе действия представляват сериозно нарушение на Правилата на играта и утвърдените стандарти на БФС за обективно и безпристрастно съдийство. Те доведоха до ощетяване на ФК “Черноморец 1919" и изкривяване на крайния резултат, нарушавайки феърплея и спортния дух на първенството.

На основание чл. 50 и чл. 51 от Дисциплинарния правилник на БФС настояваме за:

– Провеждане на официална проверка на посочените ситуации чрез видеопреглед.

– Установяване на дисциплинарна и административна отговорност на замесените съдии.

– Предприемане на конкретни мерки за предотвратяване на случаи в бъдеще, включително и временно отстраняване на лицата, допуснали нарушенията".

Черноморец все още няма победа от началото на сезона. "Акулите" тръгнаха със загуба от Фратрия, а след това направиха равенства с Янтра и Миньор.






