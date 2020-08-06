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|Àñîöèàöèÿ íà çàâåäåíèÿòà: Ìîæå è äà íå ñìå ðàçáðàëè, íî ìàé êîðîíàâèðóñúò ñè å îòèøúë
"Âå÷å íàïúëíî áåçïðåäìåòíî å è èçèñêâàíåòî íà åäíà ìàñà äà ñòîÿò ìàêñèìóì ÷åòèðèìà äóøè, òúé êàòî ñêóï÷âàíå íà ìíîãî ïîâå÷å õîðà íà ìàëêè ïðîñòðàíñòâà å äîñòà ÷åñòà ïðàêòèêà èçâúí çàâåäåíèÿòà. Òîâà èçèñêâàíå âîäè åäèíñòâåíî äî çàãóáè çà áðàíøà è íàìàëåíè îáîðîòè, ïîðàäè êîåòî áèõìå æåëàëè òî ñúùî äà áúäå ïðåðàçãëåäàíî", ñå êàçâà îùå â ïîçèöèÿòà.
"Ìîæå è äà íå ñìå ðàçáðàëè, íî ìàé êîðîíàâèðóñúò ñè å îòèøúë. Èëè ïîíå â Áúëãàðèÿ, êàòî ÷å ëè ãî íÿìà. Ìíîæåñòâî õîðà íåïðåñòàííî ñå ñúáèðàò íà ãðóïè áåç äà ñïàçâàò êàêâàòî è äà áèëî äèñòàíöèÿ èëè äà èçïîëçâàò ìàñêè.
Ïðåòåíäèðàìå, ÷å ñëåäèì èíôîðìàöèîííèÿ ïîòîê, íî íå ñìå âèäåëè íîâèíà, ÷å ó íàñ âå÷å íÿìà COVID-19. Âúçìîæíî å è äà ñìå ÿ èçïóñíàëè, çàùîòî íåãëèæèðàíåòî íà ìåðêèòå ñòàâà âñå ïî-ìàñîâà ïðàêòèêà. Â ñúùîòî âðåìå íàøèòå ñëóæèòåëè ñà çàäúëæåíè äà íîñÿò ìàñêè, çà êîåòî ðåäîâíî ñìå ïðîâåðÿâàíè îò êîìïåòåíòíèòå èíñòèòóöèè. Äîðè íà îòêðèòè ïðîñòðàíñòâà è ïðè áëèçî 40-ãàäóñîâè æåãè", àðãóìåíòèðàò ñå îò áðàíøà.
"Çàòîâà ìîëèì, àêî íàèñòèíà â Áúëãàðèÿ âå÷å íÿìà âèðóñ è ìåðêèòå ñà îòïàäíàëè, äà íè óâåäîìèòå îôèöèàëíî", ïðèçîâàâàò îò Àñîöèàöèÿòà.
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Êîìåíòàðè (4)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Çà òðèìà îò ïî÷èíàëèòå ñ Ê-19 íÿìà èíôîðìàöèÿ çà ïðèäðóæàâàùè çàá...
11:10 / 06.08.2020
Ïðîô. Êîíñòàíòèíîâ: Íÿìà ìàøèíè, íÿìà èçáîðè
10:59 / 06.08.2020
Ðàäåâ: Ïðåìèåðúò íå ïîñìÿ äà èçëåçå îò ñúçäàäåíèÿ îò íåãî èëþçîðå...
10:46 / 06.08.2020
ÁÀÁÕ îòêðè îãíèùå íà ÷óìà ïî ñâèíåòå ó íàñ
10:44 / 06.08.2020
Çàòâàðÿò Ìèíèñòåðñòâîòî íà òóðèçìà äíåñ çàðàäè ñëóæèòåë ñ êîðîíàâ...
10:35 / 06.08.2020
Îïàñíè õàï÷åòà çà îòñëàáâàíå ñå ïðîäàâàò ñâîáîäíî â èíòåðíåò
10:34 / 06.08.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Äâåòå æåíè îò ìåëåòî â Êàðíîáàòñêî ñà ñ îïàñíîñò çà æèâîòà
08:44 / 04.08.2020
Ìîðåòî âçå ïîðåäíàòà ñè æåðòâà! Èçâàäèõà óäàâíèê íà Àðàïÿ!
15:01 / 04.08.2020
Áîðèñîâ: Ùå ïðåäëîæà äà ñè òðúãíà è ïðàâèòåëñòâîòî äà ïðîäúëæè áåç ìåí
12:45 / 05.08.2020
Ñúîáùèõà êàêâî å ñúñòîÿíèåòî íà ïîñòðàäàëèòå íà ïúòÿ Àéòîñ-Ïðîâàäèÿ
08:46 / 05.08.2020
Òðàãåäèÿ! Ñîôèÿíåö å óäàâèëèÿò ñå íà Àðàïÿ ìúæ!
15:30 / 04.08.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
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