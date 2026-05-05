През периода 7–9 май в България се очаква динамично време с валежи от дъжд и развитие на гръмотевични бури. Атмосферната обстановка ще бъде повлияна от неустойчива въздушна маса, която ще създаде условия за чести следобедни превалявания, съобщиха от Meteobalkans.

В следобедните часове над Западна и Централна България ще се развиват купесто-дъждовни облаци, като на много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. По-интензивни явления са възможни в планинските райони, където вероятността за локални бури е по-висока.

Съществуват и условия за образуване на градушки, особено в районите с по-силно развитие на облачността. Това налага повишено внимание от страна на жителите и земеделските производители.

Въпреки нестабилното време, температурите ще останат сравнително високи за сезона. Максималните стойности ще се повишават и ще достигат между 22°C и 25°C, създавайки усещане за топло, но променливо пролетно време.