След Гергьовден се очаква повишена геомагнитна активност. Международните центрове за космическо време, включително NOAA, прогнозират слаби магнитни бури и смущения в земното магнитно поле през първата половина на май. Най-активните периоди се очакват около 15 и 16 май, когато активността може да достигне ниво G1 по петстепенната скала за геомагнитни бури, съобщава ФОКУС.

Причината за повишената активност

Слънцето в момента се намира близо до пика на своя приблизително 11-годишен цикъл. При изригвания на слънчева плазма и коронални изхвърляния на маса към Земята се насочва поток от заредени частици - т.нар. слънчев вятър. Взаимодействието му със земното магнитно поле поражда геомагнитни смущения, а при по-мощни потоци - и пълноценни магнитни бури.

Учените предупреждават

Учените обаче предупреждават, че прогнозите остават условни. Активните зони по слънчевата повърхност могат бързо да променят интензитета си, а точният ефект върху Земята зависи от скоростта и посоката на плазмата.