Село Рогачево, разположено на 18 км от Балчик и на 38 км от Добрич, привлича все повече жители и туристи със своето уникално съчетание на планински и морски въздух и богата история, датираща от времето на траките. Днес населеното място е дом на близо 300 души, като се утвърждава като международна дестинация с присъствието на собственици на имоти от над 20 различни националности.

Според изследвания на известния сърдечен хирург проф. Александър Чирков, климатът в района е изключително здравословен и уникален за страната. Поради тази причина професорът е имал намерение да изгради санаториум в селото, оценявайки лечебните свойства на въздушните течения между морето и горските масиви над Рогачево, информира Plovdiv24.bg.

Историята на селото е изпълнена с повратни моменти. В околностите са открити некрополи от І-ІІ в. пр. Хр., свидетелстващи за тракийско присъствие, а по време на османското владичество мястото е известно като черкезко селище с името Гек чилер. По-късно тук се заселват българи от Одринска Тракия. По време на румънската окупация на Южна Добруджа, Рогачево се оказва една от най-южните точки на Румъния, като границата с България е преминавала само на 1-2 км от къщите. Сегашното си име селото получава през 1942 г. по предложение на местния свещеник.

Към днешна дата Рогачево е същински международен център. Сред постоянните и временните жители се срещат не само руснаци, украинци, англичани и ирландци, но и граждани на Швейцария, Словения, Кувейт и Ямайка. В землището са изградени няколко селища от затворен тип и почивни комплекси, които допълнително оживяват района през летния сезон.

Духовният живот в селото също бележи нов етап със започналото през 2018 г. изграждане на православен храм "Св. вмчк Димитър Солунски“. Всяка година на 6 септември местната общност се събира, за да отбележи традиционния събор на селото.