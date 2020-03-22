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Áîðèñîâ ñêî÷è íà îëèãàðñèòå: Äà ñè ïðîäàâàò ìåðöåäåñèòå è äà ñè ïëàòÿò íà ðàáîòíèöèòå
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 19:09 / 22.03.2020Êîìåíòàðè (21)122
© ÁÃÍÅÑ
Ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ îòíîâî çàùèòè íåæåëàíèåòî íà ïðàâèòåëñòâîòî äà ïîäêðåïè ñòðàäàùèÿ â ìîìåíòà áèçíåñ.

"Míîãî áèçíåñìåíè, êîèòî ñå íàðè÷àò îëèãàðñè, èñêàò öÿëàòà òåæåñò äà ïàäíå âúðõó äúðæàâàòà. Çàòîâà âeäíaãa èì êaçaõ: "Ïðoäaéòe cè ïo eäèí aâòoìoáèë oò Mårñådås-èòe è Màybàñh-èòe è âeäíaãa ùe ïëaòèòe ça ïúðâèÿ ìeceö". Ïoä 200 000 eâðo íÿìa êoëa", êàçà Áîðèñîâ.

Àêî ñúì çíàåë, ÷å ùå äîéäå òàêàâà êðèçà, ùÿõ äà ñè ñòîÿ íà ñåëî. Íÿìà äà äàâàì ïàðè çà íàåì. Íÿìà äà òåãëÿ ìàñà ïàðè îò êðåäèòè, çà äà ñè êóïÿ àïàðòàìåíò â Ñîôèÿ. Ùå ñè ïàçÿ òåçè ïàðè. Ñåëî, ñåëî, àìà ùå îöåëåÿ, çàùîòî íà ïúðâî ìÿñòî â ìîìåíòà å æèâîòúò, à íå òîâà êàê ùå ñòàíåì ïî-áîãàòè. Íèå íÿìà äà ñòàíåì ïî-áîãàòè ñåãà", êîìåíòèðà Áîðèñîâ íà âúïðîñ êàêâî ùå ïðàâÿò õîðàòà, êîèòî íå ìîãàò äà ñè ïëàòÿò íàåìèòå è íÿìàò êàêâî äà ÿäàò.








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Òîç çàùî íå âçåìå äà ñå ãðúìíå âå÷å
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Òè îò ñðàì íÿìà ëè äà ñïðåø äà ñå ïîêàçâàø. Ñêðèé ñå íÿêúäå.ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜ Ãëàäíèòå ñêîðî ùå òå íàìåðÿò.
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Íà êîãî ñå åð÷è òîÿ? Íà íåãîâèòå íà÷àëíèöè?
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àìè òè áå äðèñëüî èìàø òîëêîâà äà âðúùàø íå òå ëè å ñðàì ëúæåö òàêúâ.ÄÅÁÈË
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Åñòåñòâåííî, ÷å ùå ñè ïðîäàäúò "Måðöåäåñèòå" õîðàòà, íî ëîøîòî å ÷å íà áåçöåíèöà ùå ãè êóïèòå-Òè, Äîãàí è Ïååâñêè.....!!!
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Íà êîé òî÷íî äà ãè ïðîäàâàò? ðŸ¤”
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Êàòî ãëåäàì, ìíîãî õîðà ïîñåùàâàò êóðñà!!!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Áúëãàðêà, èçêàðàëà êîðîíàâèðóñà, å áëîêèðàíà â Èòàëèÿ è íå ìîæå ä...
16:31 / 22.03.2020
Áîðèñîâ çà âåòîòî íà Ðàäåâ: Âðúùà íè âúâ âðåìåòî íà çðåëèÿ coöèaë...
16:30 / 22.03.2020
Áëàãî Äæèçúñà ïðèçîâà çà âñåíàðîäåí ïîñò è ìîëåíèå
14:47 / 22.03.2020
Öåíèòå íà õðàíèòåëíèòå ñòîêè íà åäðî ñå ïîêà÷âàò
13:56 / 22.03.2020
Ðóñêè ëåêàð: Ñúâåòâàì áúëãàðèòå äà âçåìàò ïðèìåð îò íàñ
13:52 / 22.03.2020
Äíåñ å Ñâåòîâíèÿ äåí íà âîäàòà, à 25% îò íàñåëåíèåòî å èçïðàâåíî ...
13:21 / 22.03.2020

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Áåçïðåöåäåíòíè ìåðêè âëèçàò â ñèëà â öÿëàòà ñòðàíà îò ïîëóíîù!
16:49 / 20.03.2020
Ãåíåðàëúò: Àêî ïèêúò å ñåïòåìâðè, íÿìà äà îñòàíàò õîðà äà äàâàò áðèôèíã, âêëþ÷èòåëíî è àç!
19:15 / 21.03.2020
Äîáðè íîâèíè çà êàðíîáàòëèéêàòà, çàðàçåíà ñ êîðîíàâèðóñ!
12:27 / 20.03.2020
Âòîðè çàðàçåí ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñêî! Áðîÿò èì â ñòðàíàòà âå÷å å 112
08:18 / 20.03.2020
Ñóïåðâàæíî ñúîáùåíèå îò "Êàóôëàíä", çà äà ñå èçáåãíå çàðàçàòà!
14:45 / 20.03.2020
Ïðîô. Ðà÷åâ: Â òåçè 2 äúðæàâè íÿìà íèòî åäèí ñëó÷àé íà çàðàçåí! Åòî êàê ïðèðîäàòà ùå íè ïîìîãíå!
15:15 / 20.03.2020
Íîâè ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñ!
13:09 / 22.03.2020
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