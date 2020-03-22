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|Áîðèñîâ ñêî÷è íà îëèãàðñèòå: Äà ñè ïðîäàâàò ìåðöåäåñèòå è äà ñè ïëàòÿò íà ðàáîòíèöèòå
"Míîãî áèçíåñìåíè, êîèòî ñå íàðè÷àò îëèãàðñè, èñêàò öÿëàòà òåæåñò äà ïàäíå âúðõó äúðæàâàòà. Çàòîâà âeäíaãa èì êaçaõ: "Ïðoäaéòe cè ïo eäèí aâòoìoáèë oò Mårñådås-èòe è Màybàñh-èòe è âeäíaãa ùe ïëaòèòe ça ïúðâèÿ ìeceö". Ïoä 200 000 eâðo íÿìa êoëa", êàçà Áîðèñîâ.
Àêî ñúì çíàåë, ÷å ùå äîéäå òàêàâà êðèçà, ùÿõ äà ñè ñòîÿ íà ñåëî. Íÿìà äà äàâàì ïàðè çà íàåì. Íÿìà äà òåãëÿ ìàñà ïàðè îò êðåäèòè, çà äà ñè êóïÿ àïàðòàìåíò â Ñîôèÿ. Ùå ñè ïàçÿ òåçè ïàðè. Ñåëî, ñåëî, àìà ùå îöåëåÿ, çàùîòî íà ïúðâî ìÿñòî â ìîìåíòà å æèâîòúò, à íå òîâà êàê ùå ñòàíåì ïî-áîãàòè. Íèå íÿìà äà ñòàíåì ïî-áîãàòè ñåãà", êîìåíòèðà Áîðèñîâ íà âúïðîñ êàêâî ùå ïðàâÿò õîðàòà, êîèòî íå ìîãàò äà ñè ïëàòÿò íàåìèòå è íÿìàò êàêâî äà ÿäàò.
Êîìåíòàðè (21)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Áúëãàðêà, èçêàðàëà êîðîíàâèðóñà, å áëîêèðàíà â Èòàëèÿ è íå ìîæå ä...
16:31 / 22.03.2020
Áîðèñîâ çà âåòîòî íà Ðàäåâ: Âðúùà íè âúâ âðåìåòî íà çðåëèÿ coöèaë...
16:30 / 22.03.2020
Áëàãî Äæèçúñà ïðèçîâà çà âñåíàðîäåí ïîñò è ìîëåíèå
14:47 / 22.03.2020
Öåíèòå íà õðàíèòåëíèòå ñòîêè íà åäðî ñå ïîêà÷âàò
13:56 / 22.03.2020
Ðóñêè ëåêàð: Ñúâåòâàì áúëãàðèòå äà âçåìàò ïðèìåð îò íàñ
13:52 / 22.03.2020
Äíåñ å Ñâåòîâíèÿ äåí íà âîäàòà, à 25% îò íàñåëåíèåòî å èçïðàâåíî ...
13:21 / 22.03.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Áåçïðåöåäåíòíè ìåðêè âëèçàò â ñèëà â öÿëàòà ñòðàíà îò ïîëóíîù!
16:49 / 20.03.2020
Äîáðè íîâèíè çà êàðíîáàòëèéêàòà, çàðàçåíà ñ êîðîíàâèðóñ!
12:27 / 20.03.2020
Âòîðè çàðàçåí ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñêî! Áðîÿò èì â ñòðàíàòà âå÷å å 112
08:18 / 20.03.2020
Ñóïåðâàæíî ñúîáùåíèå îò "Êàóôëàíä", çà äà ñå èçáåãíå çàðàçàòà!
14:45 / 20.03.2020
Íîâè ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñ!
13:09 / 22.03.2020
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Àáîíàìåíò
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