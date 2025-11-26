Цените на горивата по бензиностанциите вървят нагоре
За последния месец бензинът е поскъпнал с 0,07 лв./л (2,95%) с тенденция увеличението да продължи. В момента цената му е далеч от пика през февруари, когато литър се продаваше по 2,63 лева средно на колонките.
При дизела поскъпването, което започна от края на октомври, продължава и средната цена на литъра стигна 2,51 лева. За последния месец дизелът е поскъпнал с 0,14 лв./л (5,91%), като последните дни някои бензиностанции отново са повишили цените с 2 стотинки на литър. Най-евтино дизелът във веригите са предлага по 2,36 лева за литър, а най-високата цена е 2,56 лева за литър.
След лекото поскъпване на пропан-бутана в началото на месеца, сега цената се задържа без промяна – 1,12 лева за литър, пише pariteni.bg. На бензиностанциите цените варират от 1,07 лева за литър до 1,14 лева за литър. И при пропан-бутана, както при бензина, пикът на цените е бил през февруари, когато горивото се е продавало по 1,30 лева.
За последния месец метанът също е поскъпнал, като увеличението е с 0,02 лв./кг (0,92%) и цената му варира в различните вериги от 2,05 лева за кг до 2,38 лева за кг.
