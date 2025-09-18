ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Дянков: По-висока от очакваната инфлация може да намали бюджетните дефицити, но ефектът е временен и зависи от няколко фактора
Най-ниските годишни темпове са регистрирани в Кипър (0,0%), Франция (0,8%), Италия (1,6%), Дания и Ирландия (1,9%). Най-високите годишни темпове са отчетени в Румъния (8,5%), Естония (6,2%), Хърватия (4,6%), Словакия (4,4%), Унгария и Латвия (4,2%), Австрия (4,1%), Литва (3,6%) и България (3,5%). В сравнение с юли 2025 г. годишната инфлация е спаднала в девет държави членки, останала е стабилна в четири, включително България, и се е повишила в четиринадесет. Членките на ЕС в Източна Европа имат средно по-висок темп на инфлация от другите страни от ЕС. Единственото изключение е Чехия, чиято инфлация е на средното ниво за ЕС от 2,4%.
През август 2025 г. най-голям принос за годишната инфлация имат услугите (+1,44 процентни пункта, п.п.), следвани от храните, алкохола и тютюна (+0,62 п.п.) и неенергийните промишлени стоки (+0,18 п.п.).
По-висока от очакваната инфлация може да намали бюджетните дефицити, но ефектът е временен и зависи от няколко фактора. С покачването на цените, събираемостта на ДДС се увеличава автоматично. Ръстът на заплатите (който в България се е увеличил по-бързо от инфлацията през 2025 г.) води до увеличаване на данъка върху доходите и социалните осигуровки. Корпоративните печалби също се увеличават в номинално изражение, което увеличава приходите от корпоративен данък. Това пише в анализ председателя на Фискалния съвет Симион Дянков, цитиран от "Фокус".
Правителството обаче използва правила за индексиране (пенсии, минимални заплати, социални помощи). Те се увеличават с инфлацията, компенсирайки ръста на приходите. Разходите за обществени поръчки и инвестиции също се увеличават.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 16
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:39 / 18.09.2025
Политолог за ПП: Още един път показаха на целия български народ, ...
10:31 / 18.09.2025
Пеевски: Какво искаш, Асене?!
10:18 / 18.09.2025
Икономист: Пълно фискално малоумие е автоматичното фиксиране на з...
10:22 / 18.09.2025
Остри реплики между Асен Василев и Делян Пеевски пред парламента
09:55 / 18.09.2025
Кирил Петков: Днес Пеевски трябваше да ходи пеша!
09:53 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета