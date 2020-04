© Plovdiv24.bg eo a coaa eoaa aa ce ao ee a, e oce ea "o "aea ca ooe o-co e, ao a ca caoe eo oo oa o ceee .



" oea Co e c 510 aoe o ooac. e a aa e e aa. Caaa e ce aocaa oceeco, o aae "o "aea ce acoa ao o-co e, aoo a eo oo oa o ceee . aoe a oa ca oec, o oao a e ooee ca o ooac, ce oa o e ca ocae o aaa ce aaa. ea e a ce oa ec coa oa, oc e a eaaeo "C ce o "oa ee" ee.



, Plovdiv24.bg . .



"Oaaaeo a oae e oc a ca. e cao oe a eoae a oo oaa a e ce ca a oe e c, o o. "oaa ooaaeo aae "o "aea. e aa oce aa, a a ee a ee, oo ce ea, ca oca a a a ce eaa, a a ce ea oe o-co e, aa oe o.



"ooe o ece o acaa Co oe ca. e o-ao ao cea o oa, ce ao acaa oaa Co, ao e ocea. Caoo aoae oa o oo aa oo ea oa, ea oa e co. e ca aee ca aaooce. ea oc ao ce ca, oao e oa, oo ca e o Co, oa a-e c oa, oo ca e co, o ca aa. aaaa ce oaa a ce aoca ce aaa a. Oacae ce, e eea a oe a ce ee ee a ooo aeee a oe a ce c e c, coe oe ee.