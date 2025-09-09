ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Експерт за тол камерите: Шок е за шофьорите, ще го почувстват по джоба си
Паралелно с това "Пътна полиция“ започна да следи и поведението на пешеходците. От вчера е в сила нова забрана – използването на мобилни телефони и електронни устройства по време на пресичане. При констатирано нарушение санкцията е глоба от 100 лева.
Ефектът от мерките
В ефира на NOVA NEWS темата коментираха Тенчо Тенев, бивш началник на КАТ – София, и Ивайло Славков, автоинструктор и член на управителния съвет на Съюза на българските автомобилисти.
"Това е похвално от страна на Министерството на вътрешните работи и като цяло на правителството, че се опитват да правят реални стъпки за подобряване на безопасността. Остава въпросът дали актовете и фишовете ще бъдат връчени, както и дали глобите ще бъдат събрани. Ако има събираемост, тогава ефектът ще е осезаем", коментира Ивайло Славков.
Според него следенето на скоростта е една от най-важните мерки, тъй като превишената скорост е водеща причина за тежки пътно-транспортни произшествия.
Камерите като заместител на полицаите
"Ефектът наистина ще бъде голям. В момента камерите заменят полицаите, защото има недостиг на "Пътна полиция“ по основните маршрути – магистрали и първокласни пътища. Взетата мярка е първоначален шок за водачите, които вече ще се съобразяват, защото ще почувстват санкциите в джобовете си", заяви Тенчо Тенев.
Той допълни, че с поставянето на предупредителни знаци нарушенията ще намалеят, но предупреди, че материалът за обработка в МВР ще се увеличи значително.
Нужда от по-широк контрол
По думите на Тенев е важно контролът да не се ограничава само до магистралите и главните пътища, където има тол камери. "На второстепенните и третокласните пътни мрежи също трябва да се засили проверката. Там е необходимо да се закупят модерни ръчни радари, за да могат полицаите ефективно да следят движението", допълни той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 24
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Купуват, ремонтират и продават: Пазарът на жилища е в апогея си
09:46 / 09.09.2025
Тагарев: Няма да пращаме войски в Украйна, няма кой да ни затвори...
08:58 / 09.09.2025
Състоянието на Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в ...
08:47 / 09.09.2025
Проф. Рачев: Не иска да си ходи това лято
08:32 / 09.09.2025
Художникът Панчо Малезанов е бил нападнат в подлез
09:03 / 09.09.2025
Валежи и захлаждане в края на седмицата
08:31 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета