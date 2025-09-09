Новини
Експерт за тол камерите: Шок е за шофьорите, ще го почувстват по джоба си
Автор: ИА Фокус 11:18
©
У нас вече действа контролът на средната скорост чрез тол камерите, а резултатите от първото денонощие показват над 3700 нарушения. Само за времето от полунощ до 7 часа сутринта камерите са отчели повече от 470 случая на превишена скорост. Всички данни ще бъдат предадени на МВР, откъдето ще бъдат издадени актове и наложени глоби.

Паралелно с това "Пътна полиция“ започна да следи и поведението на пешеходците. От вчера е в сила нова забрана – използването на мобилни телефони и електронни устройства по време на пресичане. При констатирано нарушение санкцията е глоба от 100 лева.

Ефектът от мерките

В ефира на NOVA NEWS темата коментираха Тенчо Тенев, бивш началник на КАТ – София, и Ивайло Славков, автоинструктор и член на управителния съвет на Съюза на българските автомобилисти.

"Това е похвално от страна на Министерството на вътрешните работи и като цяло на правителството, че се опитват да правят реални стъпки за подобряване на безопасността. Остава въпросът дали актовете и фишовете ще бъдат връчени, както и дали глобите ще бъдат събрани. Ако има събираемост, тогава ефектът ще е осезаем", коментира Ивайло Славков.

Според него следенето на скоростта е една от най-важните мерки, тъй като превишената скорост е водеща причина за тежки пътно-транспортни произшествия.

Камерите като заместител на полицаите

"Ефектът наистина ще бъде голям. В момента камерите заменят полицаите, защото има недостиг на "Пътна полиция“ по основните маршрути – магистрали и първокласни пътища. Взетата мярка е първоначален шок за водачите, които вече ще се съобразяват, защото ще почувстват санкциите в джобовете си", заяви Тенчо Тенев.

Той допълни, че с поставянето на предупредителни знаци нарушенията ще намалеят, но предупреди, че материалът за обработка в МВР ще се увеличи значително.

Нужда от по-широк контрол

По думите на Тенев е важно контролът да не се ограничава само до магистралите и главните пътища, където има тол камери. "На второстепенните и третокласните пътни мрежи също трябва да се засили проверката. Там е необходимо да се закупят модерни ръчни радари, за да могат полицаите ефективно да следят движението", допълни той.



