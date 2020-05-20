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"Ãàëúï": Ìóòàô÷èéñêè å ñ 70% îäîáðåíèå, Ìàíãúðîâ - ñ 49%
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 11:41 / 20.05.2020Êîìåíòàðè (12)257
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Ìàñîâîòî ñúçíàíèå ïî îòíîøåíèå íà êîðîíàâèðóñà âå÷å ïîêàçâà áåëåçè íà íîðìàëèçàöèÿ. Ïàíèêàòà ïðîäúëæàâà äà íàìàëÿâà, à îñòàíàëèòå ñòðàõîâå ïî-ñêîðî âå÷å ñå óñòàíîâÿâàò â îïðåäåëåíè ðàìêè è ãóáÿò ïðåäèøíàòà äèíàìèêà. Öÿëîñòíàòà îöåíêà çà ìåðêèòå, êîèòî âëàñòòà âçå â ïîñëåäíèòå äâà ìåñåöà, å âèñîêà. Âèñîêè, ìàêàð è áåç íîâ ðúñò, ñà ñòðàõîâåòå è íåïðèÿòíèòå ðàâíîñìåòêè çà äîõîäèòå.

Òîâà ñå ïîñî÷âà â ïðîó÷âàíå íà "Ãàëúï èíòåðíåøúíúë“ âúâ âðúçêà ñ êîðîíàâèðóñà. Èçñëåäâàíåòî áåøå ïðîâåäåíî ìåæäó 15 è 18 ìàé.

Ïðîäúëæàâà äà ñïàäà äåëúò íà ïàíè÷åñêèòå ðåàêöèè ïî îòíîøåíèå íà êîðîíàâèðóñà – õîðàòà, êîèòî ïðèåìàò, ÷å òîâà å ñìúðòîíîñíà îïàñíîñò è åäíî îò íàé-ñòðàøíèòå íåùà, ñïîëåòÿâàëè ÷îâå÷åñòâîòî. Òîçè äÿë å 17% ñåãà, à ïðåç ìàðò è àïðèë âðåìå áåøå 22-24%.

Åäíîâðåìåííî ñ òîâà, äÿëîâåòå íà òðåâîæíàòà è ñïîêîéíàòà ðåàêöèÿ ïîêàçâàò ïðèçíàöè íà óñòàíîâÿâàíå íà îïðåäåëåíè ðàâíèùà. Äåëúò íà õîðàòà, êîèòî ïðèåìàò, ÷å êîðîíàâèðóñúò å îïàñåí, íî âñå ïàê å ñàìî ñèëåí ãðèï, ñïèðà ïëàâíèÿ ñè ñïàä è çàñåãà îñòàâà â äèàïàçîíà îêîëî 60%. Äåëúò íà îíåçè, êîèòî ñìÿòàò, ÷å òîâà íå å ñåðèîçíà îïàñíîñò è å ïðåäè âñè÷êî øóìîòåâèöà, ñïèðà ðúñòà ñè è îñòàâà äà ñå êîëåáàå îêîëî 20%. Èìà è ìàëúê ïðîöåíò êîëåáàåùè ñå.

Èçãëåæäà, ÷å òðåâîãàòà ñëåä êðàÿ íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå è ïî-ñòðîãèòå ìåðêè çà îáùåñòâåíà èçîëàöèÿ îñòàâà, íî îïàñíîñòòà å âå÷å ïî-òðåçâî îöåíåíà è êàðòèíàòà íà ìàñîâîòî ñúçíàíèå èçêðèñòàëèçèðà, ñëåä äèíàìèêàòà ïðåäè òîâà.

Íà òîçè ôîí 61% íàìèðàò ìåðêèòå íà âëàñòòà ñðåùó êîðîíàâèðóñà çà äîñòàòú÷íè, 29% - çà ïðåêàëåíè è 9% - çà íåäîñòàòú÷íè. Èìà è ìàëöèíà êîëåáàåùè ñå. Ñëåä ñåäìèöèòå íà ïîñòåïåíåí ñïàä â äÿëîâåòå íà îïðåäåëåíèåòî "äîñòàòú÷íè“ è ðúñò íà îïðåäåëåíèåòî "ïðåêàëåíè“, ñåãà âå÷å è òóê î÷åâèäíî èìà óñòàíîâÿâàíå îêîëî îïðåäåëåíè íèâà.

Íîðìàëèçàöèÿ ñå íàáëþäàâà è ïî îòíîøåíèå íà îöåíêèòå çà îïåðàòèâíàòà âëàñò – ïðàâèòåëñòâî è ùàá. Ïîñòåïåííîòî è çàêîíîìåðíî ìíîãîñåäìè÷íî "ñëèçàíå“ îò ïèêîâèòå íèâà îò ïðåäè äâà ìåñåöà èçãëåæäà å ïðåóñòàíîâåíî è îáùåñòâåíèòå îöåíêè îñòàâàò áëèçî äî ðàâíèùàòà îò ïîñëåäíîòî çàìåðâàíå ïðåäè äâå ñåäìèöè. 

Ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ îñòàâà ñ ïîëîæèòåëíà ñóìàðíà ñèòóàòèâíà îöåíêà – 54% îäîáðåíèå, 41% íåîäîáðåíèå è 5% êîëåáàíèå. Òàçè îöåíêà îñòàâà ïî-äîáðà îò òðàäèöèîííîòî äîâåðèå êúì Áîðèñîâ, îò÷åòåíî ïðåäè ìåñåöè. Â îñíîâàòà íà ïðåîáëàäàâàùèòå ïîçèòèâíè îöåíêè äîñåãà å âåðíèÿò óñåò íà âëàñòòà êúì êàëåíäàðà íà îáùåñòâåíèòå íàñòðîåíèÿ.

Ëþáîïèòíî å êàê õîðàòà ñå îòíàñÿò êúì äîö. Ìàíãúðîâ – êîéòî ñå óòâúðäè êàòî ñâîåîáðàçåí ñèìâîë íà àëòåðíàòèâíèÿ ïðî÷èò íà ñèòóàöèÿòà. 49% ãî îäîáðÿâàò, 30% íå, à îñòàíàëèòå ñå êîëåáàÿò. Çà ñðàâíåíèå, ïðîô. Ìóòàô÷èéñêè èìà îäîáðåíèå 70%, íåîäîáðåíèå 26% è 4% ñå çàòðóäíÿâàò äà îòãîâîðÿò.

86% îò àíêåòèðàíèòå ïúê ñìÿòàò, ÷å Áúëãàðèÿ ñå ñïðàâÿ ñðàâíèòåëíî äîáðå ñ åïèäåìèÿòà íà ôîíà íà äðóãèòå åâðîïåéñêè äúðæàâè, êîåòî äîïúëíèòåëíî ïîòâúðæäàâà, ÷å äåéñòâèÿòà äî òîçè ìîìåíò ñà îöåíåíè âèñîêî îò ìíîçèíñòâîòî îò áúëãàðèòå.



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20.05.2020 Æåëÿçêîâ: Ïðåçèäåíòúò èñêà íà âñÿêà öåíà äà ñúáîðè ïðàâèòåëñòâîòî, âúïðåêè ÷å òî ñå ñïðàâÿ ñúñ çàäà÷èòå ñè
20.05.2020 Ñèìåîíîâ: Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ å íàé-óñïåøíèÿò íè ôèíàíñîâ ìèíèñòúð
20.05.2020 Øâåöèÿ å ñ íàé-âèñîêà ñìúðòíîñò îò êîðîíàâèðóñ â Åâðîïà
20.05.2020 33 ñà íîâèòå çàðàçåíè êîðîíàâèðóñ çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå
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Àéäååå, âïðåãíàõà è ëþáèìöèòå íà âëàñòòà îò "Ãàëúï" äà èì ëúñêàò èìèäæà! Êúäå ãè ïðàâèòå òåçè "ïðîó÷âàíèÿ", áå - ñðåä ðîäíèíèòå è áëèçêèòå èì ëè?! Âñè÷êî æèâî êàòî ÷óå çà Áîêî è ãåíåðàëà ïñóâà êàòî çà ñâåòîâíî... ìàé æèâååì â íÿêîÿ äðóãà äúðæàâà, à íå â òàçè íà óïðàâíèöèòå è êëàêüîðèòå èì?
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Âñåêè ãî ïëþå , àìà èíà÷å óäàðèë òàâàíà .
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Êîëêîòî è îäè äà ìó ñú÷èíèòå , ïðåçèäåíò íÿìà äà ñòàíå ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Æåëÿçêîâ: Ïðåçèäåíòúò èñêà íà âñÿêà öåíà äà ñúáîðè ïðàâèòåëñòâîòî...
10:24 / 20.05.2020
Ìúðòâà ðèáà ïîêðè áðåãà íà Âàðíåíñêîòî åçåðî, åêñïåðòè òúðñÿò ïðè...
09:50 / 20.05.2020
ÂÌÐÎ: Âèäåíîâèòå è Ëóêàíîâèòå çèìè äîâåäîõà äî ñðèâ â ñòàíäàðòà í...
09:42 / 20.05.2020
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09:42 / 20.05.2020
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09:31 / 20.05.2020
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Ìóòàô÷èéñêè ñ ïúðâè êîìåíòàð ñëåä ðåïëèêàòà "ßêî ùå èçìðàò"
11:50 / 19.05.2020
Ìóòàô÷èéñêè êúì Áåíàòîâà: Ùå ñòàíå åäíà ñóïåð ãíóñ òîâà, êîåòî ùå íàïðàâèòå
15:26 / 18.05.2020
Ìëàä ìúæ ñå áîðè çà æèâîòà ñè ñëåä òåæêà êàòàñòðîôà êðàé Ðàâíåö
08:58 / 18.05.2020
Áîðèñîâ çàùèòè ãåíåðàëà ñ ìíîãî ñèëíè äóìè è îòñå÷å: Àç ñúì ñêðîìåí è ñïðàâåäëèâ
16:07 / 19.05.2020
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17:33 / 18.05.2020
Ðåñòîðàíòèòå îòâàðÿò èçöÿëî îò 1 þíè
14:51 / 19.05.2020
Äîö. Êóí÷åâ: Òðÿáâà äà ñè ñëÿï, çà äà òâúðäèø ïðè òîëêîâà çàðàçåíè è ïî÷èíàëè, ÷å íÿìà âèðóñ
08:48 / 19.05.2020
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