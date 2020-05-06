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|Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè: Äíåñ âîéíèòå ñà â áîëíèöèòå!
"×åñòèò Äåí íà õðàáðîñòòà è ïðàçíèê íà Áúëãàðñêàòà àðìèÿ! Íà 6-è ìàé ñêëàíÿìå ãëàâè â çíàê íà ïðèçíàòåëíîñò êúì âñè÷êè äîáëåñòíè áúëãàðñêè âîèíè, ïîæåðòâàëè æèâîòà ñè çà ñâîáîäàòà è íåçàâèñèìîñòòà íà Áúëãàðèÿ!", íàïèñà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè.
Òîé èçòúêíà, ÷å äíåñ âîèíèòå îòíîâî ñà íà ïðåäíèÿ ôðîíò. Íî â áîëíèöèòå, èçïðàâåíè ïðåä íîâîòî ïðåäèçâèêàòåëñòâî COVID-19.
Ìóòàô÷èéñêè áëàãîäàðè íà âñè÷êè ñëóæèòåëè, ÷àñò îò ãîëÿìîòî ñåìåéñòâî íà ÂÌÀ – âêëþ÷âàùî 5 áîëíèöè è 2 ñàíàòîðèóìà, çà ïðåäàíîñòòà è íåèìîâåðíèòå óñèëèÿ, êîèòî ïîëàãàò â òåçè âðåìåíà íà òåæêè èçïèòàíèÿ.
"Â Äåíÿ íà õðàáðîñòòà çàñëóæåíà ïî÷èò îòäàâàìå è íà âîåííîìåäèöèíñêèòå åêèïè, êîèòî èçïúëíÿâàò ìèñèè çàä ãðàíèöà è êîèòî âèíàãè ñà ïîëó÷àâàëè îòëè÷íà îöåíêà çà ïðåäñòàâÿíåòî ñè. Òîâà å èçêëþ÷èòåëåí àòåñòàò çà âèñîêèÿ ðåéòèíã íå ñàìî íà ÂÌÀ, íî è íà Áúëãàðñêàòà àðìèÿ ñðåä ìåæäóíàðîäíèòå íè ïàðòíüîðè. Ñòúïâàéêè íà íàäâåêîâíèòå òðàäèöèè íà áúëãàðñêàòà âîåííîìåäèöèíñêà ñëóæáà, íÿìà êàê äà íå îòïðàâèì ïîãëåä è â áúäåùåòî. À òàì ñà íàøèòå êóðñàíòè, êîèòî ñå îáó÷àâàò ïî ñïåöèàëíîñòòà "Âîåíåí ëåêàð" è âå÷å òðåòà ãîäèíà ïîêàçâàò çàâèäíè ðåçóëòàòè.", ïèøå îùå òîé.
"×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè! Áúäåòå çäðàâè, áúäåòå õðàáðè è îòãîâîðíè! ×åñòèò ïðàçíèê è íà âñè÷êè, êîèòî äíåñ ïðàçíóâàò ñâîÿ èìåí äåí! Íîñåòå èìåòî ñè ñ ãîðäîñò!", çàâúðøè íà÷àëíèêúò íà ÂÌÀ.
|Îùå ïî òåìàòà:
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Êîìåíòàðè (3)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 10 ìèí.
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ïðåäè 18 ìèí.
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ïðåäè 50 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ðàäåâ: Ñèëíà è ìîäåðíà äúðæàâà íå ñå ãðàäè ñ àïàòèÿ, à ñúñ ñìåëîñ...
11:06 / 06.05.2020
Áúëãàðè ñå î÷àêâà äà ñïàñÿò ñåçîíà ïî ðîäíîòî ×åðíîìîðèå
11:06 / 06.05.2020
Ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ ùå ó÷àñòâà â Ñðåùàòà íà âúðõà ÅÑ- Çàïàäí...
11:32 / 06.05.2020
Ãåðãüîâäåí å!
10:30 / 06.05.2020
Îòïàäíàõà ÊÏÏ-òàòà â öÿëàòà ñòðàíà!
10:23 / 06.05.2020
Áëèçî 142 000 ñëóæèòåëè çàïàçâàò ðàáîòíèòå ñè ìåñòà ïî ñõåìàòà 60...
10:22 / 06.05.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Wizz Air ñòàðòèðà íîâ ìàðøðóò îò Áóðãàñ
13:55 / 05.05.2020
Òàçè ãîäèíà àáèòóðèåíòèòå íÿìà äà áðîÿò äî 12, áàëîâåòå îòïàäàò!
09:47 / 05.05.2020
Êðàé íà ÊÏÏ-òàòà â öÿëà Áúëãàðèÿ! Ìàõàò ãè â ïîëóíîù!
17:28 / 05.05.2020
Øîôüîð ïîäõâúðëè 400 ëâ. íà àéòîñêè ïîëèöàè, òå ãî àðåñòóâàõà
08:41 / 04.05.2020
Êðàé íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå! Ïðèêëþ÷âà íà 13 ìàé!
19:33 / 04.05.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà