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Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè: Äíåñ âîéíèòå ñà â áîëíèöèòå!
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 12:44 / 06.05.2020Êîìåíòàðè (3)240
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Ãåí. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ïîçäðàâè çà Ãåðãüîâäåí àðìèÿòà è ìåäèöèòå îò âñè÷êè 5 áîëíèöè è äâà ñàíàòîðèóìà îò ñåìåéñòâîòî íà ÂÌÀ.

"×åñòèò Äåí íà õðàáðîñòòà è ïðàçíèê íà Áúëãàðñêàòà àðìèÿ! Íà 6-è ìàé ñêëàíÿìå ãëàâè â çíàê íà ïðèçíàòåëíîñò êúì âñè÷êè äîáëåñòíè áúëãàðñêè âîèíè, ïîæåðòâàëè æèâîòà ñè çà ñâîáîäàòà è íåçàâèñèìîñòòà íà Áúëãàðèÿ!", íàïèñà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè.

Òîé èçòúêíà, ÷å äíåñ âîèíèòå îòíîâî ñà íà ïðåäíèÿ ôðîíò. Íî â áîëíèöèòå, èçïðàâåíè ïðåä íîâîòî ïðåäèçâèêàòåëñòâî COVID-19.

Ìóòàô÷èéñêè áëàãîäàðè íà âñè÷êè ñëóæèòåëè, ÷àñò îò ãîëÿìîòî ñåìåéñòâî íà ÂÌÀ – âêëþ÷âàùî 5 áîëíèöè è 2 ñàíàòîðèóìà, çà ïðåäàíîñòòà è íåèìîâåðíèòå óñèëèÿ, êîèòî ïîëàãàò â òåçè âðåìåíà íà òåæêè èçïèòàíèÿ.

"Â Äåíÿ íà õðàáðîñòòà çàñëóæåíà ïî÷èò îòäàâàìå è íà âîåííîìåäèöèíñêèòå åêèïè, êîèòî èçïúëíÿâàò ìèñèè çàä ãðàíèöà è êîèòî âèíàãè ñà ïîëó÷àâàëè îòëè÷íà îöåíêà çà ïðåäñòàâÿíåòî ñè. Òîâà å èçêëþ÷èòåëåí àòåñòàò çà âèñîêèÿ ðåéòèíã íå ñàìî íà ÂÌÀ, íî è íà Áúëãàðñêàòà àðìèÿ ñðåä ìåæäóíàðîäíèòå íè ïàðòíüîðè. Ñòúïâàéêè íà íàäâåêîâíèòå òðàäèöèè íà áúëãàðñêàòà âîåííîìåäèöèíñêà ñëóæáà, íÿìà êàê äà íå îòïðàâèì ïîãëåä è â áúäåùåòî. À òàì ñà íàøèòå êóðñàíòè, êîèòî ñå îáó÷àâàò ïî ñïåöèàëíîñòòà "Âîåíåí ëåêàð" è âå÷å òðåòà ãîäèíà ïîêàçâàò çàâèäíè ðåçóëòàòè.", ïèøå îùå òîé.

"×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè! Áúäåòå çäðàâè, áúäåòå õðàáðè è îòãîâîðíè! ×åñòèò ïðàçíèê è íà âñè÷êè, êîèòî äíåñ ïðàçíóâàò ñâîÿ èìåí äåí! Íîñåòå èìåòî ñè ñ ãîðäîñò!", çàâúðøè íà÷àëíèêúò íà ÂÌÀ.



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