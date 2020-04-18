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|Ãåí.Ìóòàô÷èéñêè:Èìàìå ãîòîâ ïëàí çà îòïóñêàíå íà ìåðêèòå
Ñèòóàöèèòå ñ êîðîíàâèðóñà ñà ìíîãî äèíàìè÷íè è íèå ñëåäèì òåíäåíöèèòå ïî ñâåòà. Ïî äóìèòå íà ãåíåðàëà, äúðæàâèòå, êîèòî ñà îáÿâèëè, ÷å ñà ñå ñïðàâèëè ñ åïèäåìèÿòà, ñå îêàçâà, ÷å íå ñà ñå ñïðàâèëè è âðúùàò ìåðêèòå, è ïî-ñïåöèàëíî ñïîìåíà Ñèíãàïóð.
"Ïîñëåäíèòå äèðåêòèâè íà ÑÇÎ ñà çà îòñëàáâàíå íà ìåðêèòå, çàòîâà ðåäèöà äúðæàâè â Åâðîïà âúçîáíîâÿâàò ïîåòàïíî ïðîèçâîäñòâîòî â íÿêîè ñåêòîðè. Â Áúëãàðèÿ òîâà íå å ñïèðàíî è åäèíñòâåíîòî, êîåòî íå ðàáîòè, ñà ðåñòîðàíòèòå, õîòåëèòå è íÿêîè ñôåðè, êîèòî ñà àáñîëþòíî äðåáíè. Ìåðêèòå íè ñà äîñòà ëèáåðàëíè, â ñðàâíåíèå ñ òåõíèòå", äîïúëíè øåôúò íà êðèçèñíèÿ ùàá.
Òîé ïîñî÷è, ÷å äíåñ ïðîäúëæàâà èçñëåäâàíåòî íà ãåòàòà â Ñîôèÿ. Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè îáÿñíè, ÷å õîðàòà, êîèòî ñà ïðèñòèãíàëè ïî ÷åðíîìîðèåòî íÿìà êàê äà ñà ïîä êàðàíòèíà, çàùîòî íå ñà äîøëè îò ÷óæáèíà è ñà íàïóñíàëè íåîôèöèàëíî ãàäîâåòå ñè.
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08:16 / 18.04.2020
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11:51 / 17.04.2020
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23:21 / 16.04.2020
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