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Ãåí.Ìóòàô÷èéñêè:Èìàìå ãîòîâ ïëàí çà îòïóñêàíå íà ìåðêèòå
Àâòîð: Ñèëâèÿ Ñòàíåâà 11:31 / 18.04.2020Êîìåíòàðè (21)142
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"Èìàìå ðàç÷åðòàí ïëàí çà îòïóñêàíå íà ìåðêèòå. Ïîñî÷âàì êàòî ïðèìåð Ãåðìàíèÿ, êúäåòî èìà çàÿâêà, íî íå ñà ñå ðàçõëàáèëè ìåðêèòå", òîâà çàÿâè ãåí.Ìóòàô÷èéñêè íà ðåäîâíèÿ ñóòðåøåí áðèôèíã íà íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá.

Ñèòóàöèèòå ñ êîðîíàâèðóñà ñà ìíîãî äèíàìè÷íè è íèå ñëåäèì òåíäåíöèèòå ïî ñâåòà. Ïî äóìèòå íà ãåíåðàëà, äúðæàâèòå, êîèòî ñà îáÿâèëè, ÷å ñà ñå ñïðàâèëè ñ åïèäåìèÿòà, ñå îêàçâà, ÷å íå ñà ñå ñïðàâèëè è âðúùàò ìåðêèòå, è ïî-ñïåöèàëíî ñïîìåíà Ñèíãàïóð.

"Ïîñëåäíèòå äèðåêòèâè íà ÑÇÎ ñà çà îòñëàáâàíå íà ìåðêèòå, çàòîâà ðåäèöà äúðæàâè â Åâðîïà âúçîáíîâÿâàò ïîåòàïíî ïðîèçâîäñòâîòî â íÿêîè ñåêòîðè. Â Áúëãàðèÿ òîâà íå å ñïèðàíî è åäèíñòâåíîòî, êîåòî íå ðàáîòè, ñà ðåñòîðàíòèòå, õîòåëèòå è íÿêîè ñôåðè, êîèòî ñà àáñîëþòíî äðåáíè. Ìåðêèòå íè ñà äîñòà ëèáåðàëíè, â ñðàâíåíèå ñ òåõíèòå", äîïúëíè øåôúò íà êðèçèñíèÿ ùàá. 

Òîé ïîñî÷è, ÷å äíåñ ïðîäúëæàâà èçñëåäâàíåòî íà ãåòàòà â Ñîôèÿ. Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè îáÿñíè, ÷å õîðàòà, êîèòî ñà ïðèñòèãíàëè ïî ÷åðíîìîðèåòî íÿìà êàê äà ñà ïîä êàðàíòèíà, çàùîòî íå ñà äîøëè îò ÷óæáèíà è ñà íàïóñíàëè íåîôèöèàëíî ãàäîâåòå ñè.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 2151
18.04.2020 Òóðöèÿ îòíîâî âúâåäå ïîëèöåéñêè ÷àñ çà öåëèÿ óèêåíä â 31 ïðîâèíöèè
18.04.2020 Áúëãàðñêà áîëíèöà ñå áîðè ñ êîðîíàâèðóñà áåç àïàðàòóðà è ñ ëåêàðè â ïåíñèîííà âúçðàñò
18.04.2020 Íåñåðèîçíî è áåçîòãîâîðíî! Íèêîé íå ìîæå äà ñïðå íàïëèâà íà ñòîëè÷àíè
18.04.2020 Íàïúëíè ëè ñå Áàíñêî ñ òóðèñòè çà Âåëèêäåí?
18.04.2020 Áåáå íà 2 ìåñåöà îò Áóðãàñ å ñ ïîëîæèòåëíà ïðîáà, çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ âå÷å ñà 865
17.04.2020 Øåñòàòà ïîëîæèòåëíà ïðîáà çà êîðîíàâèðóñ â Ðóñå å íà ìëàäà æåíà
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Íå ìèñëÿ, ÷å èìàò íÿêàêâè êîíêðåòíè ïëàíîâå. Íÿìàõà òåñòîâå, ñåãà èìàò, íî íå òåñòâàò. Òî ñå âèäÿ è îò ìåðêèòå íà ïàð÷å, ÷å ïî-ñêîðî ñå èìèòèðà äåéíîñò, îòêîëêîòî äà âîäÿò íÿêàêâà ïîñëåäîâàòåëíà ïîëèòèêà. Êîïèðàìå çàïàäíà Åâðîïà. Ñåãà ùå ñå âèäè äàëè ùå èìà "ïîåïèäåì÷âàíå" è ñëåä òîâà ùå ïî÷íàò äà îòïóñêàò. Ôàêò å, ÷å ó íàñ âå÷å ìåñåö íÿìà ìíîãî ñëó÷àè, à îñòàíàëèòå, êîèòî óæ íå ñà õâàíàòè, ñà ÿâíî äîñòàòú÷íî ëåêè, ÷å äà íå ñå èçñèïÿò ïî áîëíèöèòå.
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Âèäÿõà ÷å õîðàòà íåäîâîëñòâàò è âåäíàãà îáúðíàõà ïàëà÷èíêàòà. Òîëêîâà ñòå ñìåøíè âå÷å. ßñíî å ÷å èñêàòå äà âçåìåòå åäíè ïàðè, íî äà íå âè èçëåçå êðèâà ñìåòêàòà òîçè ïúò. Ãîëÿìà ÷àñò îò õîðàòà íå âè âÿðâàò âå÷å, ìåðêèòå íå ñå ñïàçâàò çàùîòî íèêîé íå âÿðâà ÷å ñà åôåêòèâíè, à òî å î÷åâèäíî, ìàñêèòå ñå íîñÿò ôèêòèâíî êîëêîòî äà íå íè ãëîáÿò. Èìà ëè îùå íÿêîé äà âÿðâà ÷å ìàñêàòà ïîìàãà? ×èñòà äèêòàòóðà è ãåíîöèä íàä ñîáñòâåíèÿ ñè íàðîä. Àêî âèðóñà íè ïîäìèíå, à òîé î÷åâèäíî íÿìà èíòåðåñ êúì íàñ, òî ãëàäúò ùå íè äîâúðøè ïðè íåãî ïðîøêà íÿìà. Â ìîìåíòà èêîíîìèêàòà å ñïðÿëà, íî íÿêîé ðåøè äà äîâúðøè è ñîáñòâåíèòå ïðîèçâîäèòåëè. Ãëàäúò å óìîðèë ìíîãî ïîâå÷å õîðà îò êàêâèòî è äà å åïèäåìèè è ÷óìè è å ïðåäèçâèêàë äîñòà ðåâîëþöèè.
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Ïëàíà è íèå âè ãî çíàåì .Âçèìàòå çàåìà è ïóñêàòå 7 ìèëèîíà çàëîæíèöè .Äîáðå ãî èçèãðàõòå äàæå è àïëîäèñìåíòè èìàøå ðŸ˜„
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Äíåñ å Âåëèêà ñúáîòà
08:17 / 18.04.2020
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17:38 / 17.04.2020
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16:20 / 17.04.2020
Íàïðåæåíèå è ïðîòåñò âúâ "Ôàêóëòåòà"
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Êîãî èçëúãàõòå? Èçëúãàõòå äåöàòà è ðîäèòåëèòå ñè!
11:51 / 17.04.2020
Òðúãíàõà ëè "ñòîëè÷àíè" óäàðíî äà ñåÿò çàðàçà èç öÿëàòà ñòðàíà?
19:34 / 16.04.2020
Ñêîê íà çàðàçåíèòå ó íàñ! Ãåíåðàëúò: Òîâà å ðåçóëòàò îò ìàñîâîòî èçëèçàíå ïî óëèöèòå!
08:28 / 16.04.2020
Ìóòàô÷èéñêè: Ïðåäñòîÿò íè ìíîãî íàïðåãíàòè âðåìåíà!
18:30 / 16.04.2020
Èçâåñòåí àäâîêàò: Çàùî íå ñå êàæå ÿñíî, ÷å 90% îò áîëíèòå ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ ñà ðîìè?
12:07 / 16.04.2020
Îò ïîñëåäíèòå ìèíóòè: Îò ïîëóíîù çàòâàðÿò Ñîôèÿ
23:21 / 16.04.2020
Ìóòàô÷èéñêè: Ãðàôèêàòà òðúãíà ñòðúìíî íàãîðå! Ñîôèÿíöè äà ñå ñïðàò, çà äà íå ïëàìíå öÿëà Áúëãàðèÿ!
08:49 / 16.04.2020
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